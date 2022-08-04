Нижнекамцы возмутились условиями содержания животных в контактном зоопарке

Передвижная выставка животных в Нижнекамске вызвала гнев горожан. Их возмутили условия, в которых содержались звери, а также их состояние, которое оставляло желать лучшего, пишет inkazan.ru.

Название выставки "Страна обезьян и пушистиков" не слишком соответствовало реальности — животные находились в тесных клетках, многие явно нуждались в осмотре ветеринара, которого в зоопарке не было.

Мало того, что вольеры зверушек было очень маленькой площади, пушистики были голодными — их миски были пусты.

Как выяснилось, владельцы контактного зоопарка не получили соответствующего разрешения ветеринара, что вызвало вопросы у Россельхознадзора. Ведомство уже проинформировало о нарушениях региональную прокуратуру. К тому же нельзя забывать, что с 1 января 2020 года контактные зоопарки не имеют права работать на территории РФ.