Передвижная выставка животных в Нижнекамске вызвала гнев горожан. Их возмутили условия, в которых содержались звери, а также их состояние, которое оставляло желать лучшего, пишет inkazan.ru.
Название выставки "Страна обезьян и пушистиков" не слишком соответствовало реальности — животные находились в тесных клетках, многие явно нуждались в осмотре ветеринара, которого в зоопарке не было.
Мало того, что вольеры зверушек было очень маленькой площади, пушистики были голодными — их миски были пусты.
Как выяснилось, владельцы контактного зоопарка не получили соответствующего разрешения ветеринара, что вызвало вопросы у Россельхознадзора. Ведомство уже проинформировало о нарушениях региональную прокуратуру. К тому же нельзя забывать, что с 1 января 2020 года контактные зоопарки не имеют права работать на территории РФ.
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