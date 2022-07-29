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Непал удвоил популяцию тигров

Зоосфера

Непал успешно удвоил популяцию диких тигров за 12 лет в соответствии с обязательством, взятым на себя гималайцами, заявил премьер-министр в пятницу, приуроченную к Международному дню тигра.

Непал удвоил популяцию тигров

«Популяция тигров в Непале достигла 355 особей», — объявил Шер Бахадур Деуба в Катманду, посвященном дню, посвященному большой кошке. 

В 2010 году в Непале насчитывался 121 тигр, в 2013 году — 198, а в 2018 году — 235. 

Ежегодно 29 июля отмечается Международный день тигра для повышения осведомленности об исчезающих видах с 2010 года.

Правительство Непала впервые начало учет тигров в 1995 году. В то время насчитывалось всего 98 диких кошек. Численность тигров в Непале неуклонно растет с момента принятия Санкт-Петербургской декларации в 2010 г., когда все 13 стран ареала взяли на себя обязательство удвоить численность тигров к 2022 г. 

Согласно переписи, в национальном парке Читван в Непале обитает 128 тигров, а в национальном парке Бардия – 125 тигров. 41 тигр в национальном парке Парса, 36 в национальном парке Шуклафанта и еще 25 тигров в национальном парке Банке. 

«Этот успех стал возможен благодаря непоколебимой политической воле правительства Непала, вкладу многих заинтересованных сторон, в том числе правоохранительных органов и партнеров по охране природы, но прежде всего сообществ, которые живут рядом с тиграми», — заявила министр лесного хозяйства и окружающей среды Пем Нараян Кандел.

Международный некоммерческий Всемирный фонд дикой природы (WWF) высоко оценил прогресс Непала в увеличении количества тигров.

«WWF в Непале имеет честь быть одним из тех, кто внес свой вклад в это историческое достижение, благодаря всем нашим сторонникам», — говорится в заявлении представителя WWF в Непале в Гане Шьям Гурунг. 

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Автор: Петр Ермилин
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