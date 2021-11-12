Куклачёв рассказал, как кошки помогают людям восстанавливаться

Дрессировщик кошек и артист цирка Юрий Куклачёв рассказал Москве 24, каким образом кошки помогают восстанавливать людям здоровье.

"У каждого животного свои особенности. У собак свои, у кошек свои. Кошки нежные, ласковые, милые и приятные. Они лечат людей, и это совершенно точно. Лечат вибрациями".

Куклачёв уверен, что у кошек есть свой уникальный инструмент для диагностики и лечения заболеваний и недомоганий. Артист назвал его "вибрационным моторчиком", который животные включают, настраивают на определённые герцы и так, по его словам, происходит лечебный процесс.

Куклачёв упомянул важное лечебное свойство, которым обладают кошки:

"Они вытягивают отрицательную энергию. Мы же все на энергии. Стал раздражённым, и всё, положительную энергию ты уже теряешь. А они прижались и всё отрицательное забрали".

Ранее учёные рассказали, что кошки, как и человек, тоже могут заболеть коронавирусом, заразившись им от хозяина. Симптомы у заболевшего питомца будут в этом случае схожими с человеческими: кошка будет чихать, кашлять, тяжело дышать, из глаз и носа могут быть выделения.

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