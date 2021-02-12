Можно ли отучить кошку охотиться?

Владельцам кошек известно, что если домашнему питомцу разрешить устроиться на улице, то дикая природа может пострадать.

Несмотря на это, многие люди позволяют кошкам гулять на улице, так как считают, что держать их 24 часа в сутки в помещении нельзя.

Учёные из Великобритании провели исследование, что есть способ заставить кошек приносить домой меньше добычи. Для этого нужно больше играть со своим питомцем и давать им больше мяса.

Стоит отметить, что кошки всё равно не откажутся полностью от привычки охотиться. Но учёные считают, что если каждый день играть в кошкой от 5 до 10 минут в день, то они будут приносить домой на 25% меньше добычи. А кошки, которые получали еду с протеином, поступающим из мяса, приносили на 36% меньше добычи.