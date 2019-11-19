На свадьбе в Санкт-Петербурге убили барана

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о жестоком обращения с животными после того, как 15 ноября в поселке Шушары на свадьбе произошло убийство барана.

В региональном главке МВД сообщили, что барана зарезали во дворе многоквартирного дома, потом его завернули в ковер и унесли. Очевидцами инцидента стали жильцы дома и прохожие.

Один из прохожих снял все происходящее на видео. Сообщается, что голову барану отрезал отец невесты.

Фото: twitter.com