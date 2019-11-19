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На свадьбе в Санкт-Петербурге убили барана

Зоосфера

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о жестоком обращения с животными после того, как 15 ноября в поселке Шушары на свадьбе произошло убийство барана.

В региональном главке МВД сообщили, что барана зарезали во дворе многоквартирного дома, потом его завернули в ковер и унесли. Очевидцами инцидента стали жильцы дома и прохожие.

Один из прохожих снял все происходящее на видео. Сообщается, что голову барану отрезал отец невесты.

Фото: twitter.com

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