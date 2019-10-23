В красноярские дворы пришли северные песцы

Жители города Дудинка на севере Красноярского края заметили активность белоснежных полярных песцов. В социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, как у одного из жилых домов гуляет целая стая этих зверей. Хищники бегали возле мусорных баков в поисках пищи.

Точное количество песцов сосчитать не удалось, поскольку они быстро передвигаются и сливаются со снегом благодаря своему окрасу. По словам автора видеозаписи, инцидент произошел в начале октября текущего года.

Специалисты обращают внимание жителей города на то, чтобы они вели себя безопасно и без надобности не приближались к животным. По их словам, дружелюбное поведение и бесстрашие - первые признаки бешенства.

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