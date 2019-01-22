EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Алтайские бактерии могли бы жить и в космосе
Ученые: в Антарктиде есть вулкан опаснее Йеллоустоунского
Микробиолог рассказала, как выбрать полезный йогурт
Семья Меган Маркл не собирается восстанавливать с ней отношения
"Много беспредела": Волочкова будет судиться с Большим театром
Суд арестовал блогера Хованского на два месяца
Суд разделил имущество Евгения Петросяна и Елены Степаненко
Контрразведка Польши арестовала известного правозащитника как "русского шпиона"
Депутат Госдумы назвал способы улучшения жизни на селе

Пошел за рыбой - попался бегемоту

Зоосфера » Интересное

Некоего Мэтью Ванджиуку, молодого рыбака из Кении, когда он рыбачил на озере Найваша, поймал довольно крупный бегемот.

Пошел за рыбой - попался бегемоту

Кениец выскочил из озера, где ловил рыбу, и бросился бежать, когда заметил, что к нему приближается бегемот. Однако бегемот оказался проворней. Он догнал рыбака, когда тот попытался спрятаться от него под поваленным деревом.

Бегемот не торопился, а может быть, и не собирался убивать человека. Он, правда, сильно искусал рыбака, но не причинил ему смертельных ранений, при том что эта экзекуция продолжалась в течение десяти минут.

Ванджиука спасли местные рыбаки. Они побоялись приблизиться к разъяренному зверю, но стали колотить в металлические щиты. Шум напугал бегемота, он бросил рыбака и вернулся в свое болото.

Как это теперь бывает во время каждой трагедии, среди очевидцев нашлись операторы, которые сняли небольшой триллер на сотовые телефоны. Особенно сильно повезло профессиональному фотографу Фредерико Дженовезе. Он как раз приехал на озеро поснимать дикую природу.

Бегемот, как объяснили местные жители, судя по всему, стоял в карауле, охраняя стадо своих сородичей. Их в озере было не меньше двух тысяч голов. А рыбака он принял за животное, представляющее опасность для колонии.

Фото: Фредерико Дженовезе

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Редакция Правда.Ру
Последние материалы
В реках США нашли микроорганизмы, выедающие кислород
Отец спас сына от крокодила, укусив хищника за лапу
На Филиппинах нашли необычных животных
Ученые: в Антарктиде есть вулкан опаснее Йеллоустоунского
Алтайские бактерии могли бы жить и в космосе
Пошел за рыбой - попался бегемоту
Микробиолог рассказала, как выбрать полезный йогурт
Младенец и питомец: руководство для новоиспеченных родителей
Семья Меган Маркл не собирается восстанавливать с ней отношения
"Много беспредела": Волочкова будет судиться с Большим театром
Популярное
Мир. Новости мира
Поездка Байдена в Европу началась с "предупреждения" Путину

С заявления, истолкованного некоторыми как предупреждение, президент Байден начал свою первую зарубежную поездку в качестве лидера США.

Поездка Байдена в Европу началась с "предупреждения" Путину
На Земле теперь официально пять океанов
Эврика! - Наука
На Земле теперь официально пять океанов
Ближний Восток
Россия уступит Сирию Саудовской Аравии
Мир. Новости мира
Платить и каяться: о Вашингтоне, Киеве и "компенсациях" за Nord Stream 2
Любовь Степушова Россия уступит Сирию Саудовской Аравии Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 10 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Вячеслав Шпаковский Небесный блокпост: как дирижабли помогут в борьбе с террористами Вячеслав Шпаковский
Происшествия
Пятиэтажка рухнула на остановку в Корее
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт рассказал, почему США попытаются принять Украину в НАТО
Ещё немного и Молдавии не станет
Новости Молдовы
Ещё немного и Молдавии не станет
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников