Диего Марадона поддержал Николаса Мадуро: "Я с ним"

Легенда мирового футбола Диего Марадона выразил свою поддержку Николасу Мадуро. "Сегодня, более чем когда-либо, я с ним. С президентом Николасом Мадуро. В Венесуэле правит народ. Я вас люблю", - написал бывший футболист в своем официальном аккаунте в Instagram.
В течение последнего времени нынешний тренер клуба "Дорадос де Мехико" неоднократно выражал свою поддержку преемнику Уго Чавеса, с которым у Марадоны была тесная дружба.
"Несмотря на предателей и империалистов, которые хотят управлять Венесуэлой, ее люди продолжают избирать @nicolasmaduro своим президентом", — написал бывший игрок сборной Аргентины 9 января.
"Уго Чавес показывает нам путь, и этот путь — Николас Мадуро, который хочет только лучшего для своей страны. Они не смогли с Фиделем, они не смогли с Уго, а тем более не смогут с тобой. Венесуэла победит", - написал он.
Венесуэла сегодня переживает новую волну эскалации насилия после того, как глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны, что было поддержано США, Аргентиной, Бразилией и различными странами региона. В ответ Мадуро подтвердил свой статус легитимного президента и разорвал отношения с Вашингтоном, предоставив 72 часа для того, чтобы все его дипломаты покинули страну.
Россия, Мексика, Куба, Боливия, Турция поддержали действия и статус Николаса Мадуро.
Фото: "Инстаграм" Диего Марадоны
Читайте по теме: Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
В сельских школах Кемеровской области зафиксированы случаи голодных обмороков у детей. По оценке детского омбудсмена, они носят массовый характер.
Сценарии развития кризиса в Венесуэле могут быть самые разные, почему России вмешиваться не стоит, поясняет специалист по Латинской Америке Борис Мартынов.