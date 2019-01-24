Диего Марадона поддержал Николаса Мадуро: "Я с ним"

Легенда мирового футбола Диего Марадона выразил свою поддержку Николасу Мадуро. "Сегодня, более чем когда-либо, я с ним. С президентом Николасом Мадуро. В Венесуэле правит народ. Я вас люблю", - написал бывший футболист в своем официальном аккаунте в Instagram.

В течение последнего времени нынешний тренер клуба "Дорадос де Мехико" неоднократно выражал свою поддержку преемнику Уго Чавеса, с которым у Марадоны была тесная дружба.

"Несмотря на предателей и империалистов, которые хотят управлять Венесуэлой, ее люди продолжают избирать @nicolasmaduro своим президентом", — написал бывший игрок сборной Аргентины 9 января.

"Уго Чавес показывает нам путь, и этот путь — Николас Мадуро, который хочет только лучшего для своей страны. Они не смогли с Фиделем, они не смогли с Уго, а тем более не смогут с тобой. Венесуэла победит", - написал он.

Венесуэла сегодня переживает новую волну эскалации насилия после того, как глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны, что было поддержано США, Аргентиной, Бразилией и различными странами региона. В ответ Мадуро подтвердил свой статус легитимного президента и разорвал отношения с Вашингтоном, предоставив 72 часа для того, чтобы все его дипломаты покинули страну.

Россия, Мексика, Куба, Боливия, Турция поддержали действия и статус Николаса Мадуро.

Фото: "Инстаграм" Диего Марадоны

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