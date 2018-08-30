Трамп посоветовал не читать американских газет

Президент США Трамп высказался против использования журналистами в статьях анонимных источников. "Когда вы видите "анонимный источник", прекращайте читать текст, он — выдумка!" — пишет политик в "Твиттере".

Трамп считает, что так называемых "анонимных источников" нет, поскольку корреспонденты сами придумывают эти комментарии. Кроме того, в этом же посте он раскритиковал репортеров канала CNN. "Взгляните на ложь, в которой погряз фейковый CNN. Их поймали с поличным! Враги народа!" — написал Трамп.

Это не первая претензия американского лидера к средствам массовой информации. Президент США регулярно обвиняет американские медиа, в частности, канал CNN, во лжи. Как ранее писала "Правда.Ру", на своей первой пресс-конференции в качестве главы государства 11 января 2017 года у Трампа случилась конфликтная ситуация с корреспондентом телеканала. Трамп не дал задать вопрос репортеру CNN, обвинив телеканал в создании фальшивых новостей. Затем издание Politico сообщило, что администрация президента и вовсе решила ограничить свое общение с журналистами телеканала. На CNN констатировали, что Белый дом пытается наказать телеканал и понизить его рейтинги.

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