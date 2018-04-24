National Interest назвал настоящую причину критики ПВО России

Американская пресса сообщает, что министерство обороны США в своих оценках умышленно занижает эффективность российских систем ПВО.

По данным National Interest, причиной этого является желание США принудить Турцию отказаться закупать у России ЗРК С-400.

Журналисты напомнили о словах официального представителя Пентагона Даны Уайт, которая после авиаудара США, Великобритании и Франции по Сирии заявила, что американские ракеты поразили все цели.

Позже слова Уайт поддержал представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи. Согласно его утверждению, российские ПВО были активны во время авиаудара по Сирии, однако не пытались противостоять нападению.

Он также отметил, что между используемыми Москвой и Дамаском ПВО может существовать большая разница. Что характерно, заявление американских военных о неэффективности российских С-300 и С-400 противоречит затратам Штатов на стелс-технологии для обхода созданных в России систем ПВО.

Таким образом подобные заявления могут быть направлены на то, чтобы отговорить Анкару от покупки С-400, делает вывод издание.

Напомним, в декабре прошлого года Россия и Турция подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. 9 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерения купить у России ЗРК этого типа, несмотря на новые санкции со стороны Вашингтона.

Как пишет Business Insider, ракетный комплекс С-400 охраняет небо от бомбардировщиков и истребителей противника, а также от баллистических ракет.

При этом самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" обеспечивает защиту от крылатых ракет и низколетящих воздушных целей, в том числе беспилотников.

При этом в США надеются на ЗРК "Пэтриот", "Авенджер" и ПЗРК "Стингер". По словам аналитика Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses, cпонсируется ВМС США и Корпусом морской пехоты) Джеффри Эдмондса, система из этих вооружений, в отличие от российской, не обеспечивает надежной защиты отдельно взятого пространства.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что, по данным арабских СМИ системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии уничтожили баллистическую ракету на северо-востоке Эр-Рияда. Однако мировые эксперты сомневаются в правдивости этой информации.

Как пишет The New York Times, система ПРО Patriot не смогла поразить ракету Burqan-2, которая является аналогом советской Р-17 "Скад". Patriot, скорее всего, не справился со своей задачей и просто выпустил четыре перехватывающие ракеты впустую.

Этот случай не может служить показателем того, что система ПРО Patriot неэффективна и уступает российским аналогам. Еще неизвестно, кто ею управлял. Такое мнение "Правде.Ру" высказал глава Академии геополитических проблем и международного центра геополитического анализа, генерал-полковник Леонид Ивашов.

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