Соцопрос: половину американцев тревожит "русскость" Трампа

Половина населения Соединенных Штатов Америки считает, что действующий президент страны Дональд Трамп излишне благожелательно относится к Российской Федерации.

Столь любопытными данными с общественностью поделились американские социологи.

Так, оказывается, 50 % опрошенных граждан США всерьез обеспокоены лояльным отношением Дональда Трампа к России. Чуть меньше половины - 45 % - респондентов поделились мнением, что такая ситуация создает определенную степень реальной угрозы для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

Большинство опрошенных - 55 % - считают, что у самого Дональда Трампа или его родственников и друзей есть бизнес-интересы в России. Именно поэтому, уверены американцы, он относится к России столь лояльно. Также, что примечательно, почти половина - 46 % - респондентов считают, что у российской стороны может быть компромат на действующего президента США.

Любопытно, что подавляющее большинство опрошенных считают, будто Российская Федерация действительно вмешивалась в президентские выборы страны 2016 года, по результатам которых президентское кресло занял Дональд Трамп.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что затяжное геополитическое противостояние Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, по мнению американских средств массовой информации, подходит к концу. С помощью Дональда Трампа, уверены американские журналисты, Россия одержала победу «без единого выстрела».