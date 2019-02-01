Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Соцопрос: половину американцев тревожит "русскость" Трампа

Мир » Северная Америка » США и Канада

Половина населения Соединенных Штатов Америки считает, что действующий президент страны Дональд Трамп излишне благожелательно относится к Российской Федерации.

Столь любопытными данными с общественностью поделились американские социологи.

Так, оказывается, 50 % опрошенных граждан США всерьез обеспокоены лояльным отношением Дональда Трампа к России. Чуть меньше половины - 45 % - респондентов поделились мнением, что такая ситуация создает определенную степень реальной угрозы для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

Большинство опрошенных - 55 % - считают, что у самого Дональда Трампа или его родственников и друзей есть бизнес-интересы в России. Именно поэтому, уверены американцы, он относится к России столь лояльно. Также, что примечательно, почти половина - 46 % - респондентов считают, что у российской стороны может быть компромат на действующего президента США.

Любопытно, что подавляющее большинство опрошенных считают, будто Российская Федерация действительно вмешивалась в президентские выборы страны 2016 года, по результатам которых президентское кресло занял Дональд Трамп.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что затяжное геополитическое противостояние Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, по мнению американских средств массовой информации, подходит к концу. С помощью Дональда Трампа, уверены американские журналисты, Россия одержала победу «без единого выстрела». 

Формула небес Бориса Ельцина - Гороскоп дня Формула небес Бориса Ельцина - Гороскоп дня

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы США опрос Трамп Россия общество
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Как юридически правильно продать квартиру супругу
Цветы и растения
Зимняя сказка дома: цветочный декор
Грызуны
Приручаем морскую свинку
Новости Все >
Соцопрос: половину американцев тревожит "русскость" Трампа
Квартиру за миллиард нашли у главы "Газпрома" Алексея Миллера﻿
Похититель Куинджи мечтал сдаться Путину
Звезда Голливуда Чарли Шин вынужден продать свой особняк для вечеринок со скидкой $1,5 млн
Военный эксперт рассказал, зачем в СБУ придумали фейки про ЧВК «Вагнер»
Неумение стоять на одной ноге 20 секунд говорит о высоком риске инсульта
Руль автомобиля грязнее, чем сиденье унитаза общественного туалета
Отец спас сына от крокодила, укусив хищника за лапу
Лукашенко снял ограничение на количество дипломатов США
Старик 10 лет ждал у дороги бросившую его дочь
Читательский топ
Идущий из Грузии "смертельный грипп" создан в биолаборатории США?
Португалия готова ввести войска в Венесуэлу
Военные академики обвинили создателей "супероружия Путина" в преступлениях
Где голова у газового "спрута" России?
В Госдуме предложили вернуть расстрел для коррупционеров
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Южная Америка
Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина

Борьба за Николаса Мадуро и его режим, это борьба не за лидера и его политику, а борьба за международное право, и ее исход будет зависеть от компании "Роснефть".

Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина
Нарушили ли Ту-160 воздушное пространство США
Военные новости
Нарушили ли Ту-160 воздушное пространство США
Российское наследие
Боярыня Морозова: правда и вымысел
Новости Грузии
Идущий из Грузии "смертельный грипп" создан в биолаборатории США?
Кошелек
Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?

Италия понизила пенсионный возраст с 67 до 62 лет для мужчин и 58 - для женщин. И это при дефицитном бюджете. Почему же в России при профицитном - его повышают?

Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?
Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина
Южная Америка
Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина
Новости Грузии
Идущий из Грузии "смертельный грипп" создан в биолаборатории США?
Россия
В Госдуме предложили вернуть расстрел для коррупционеров
Советское наследие
Евгений Пепеляев: забытый герой советской авиации

4 января 2013 года скончался ветеран Великой Отечественной войны, самый результативный советский ас Корейской войны, непревзойденный в мире по результативности ас реактивной авиации, Герой Советского Союза, полковник в отставке Евгений Георгиевич Пепеляев.

Евгений Пепеляев: забытый герой советской авиации
Не Иоанн Грозный, а Иоанн Тишайший
Российское наследие
Не Иоанн Грозный, а Иоанн Тишайший
Российское наследие
Боярыня Морозова: правда и вымысел
Мировое наследие
Вьетнамская война: как это было
Игорь Буккер Династия Романовых: власть как тяжкий крест Игорь Буккер Соломон Соловьев Формула небес Бориса Ельцина - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Где голова у газового "спрута" России? Любовь Степушова
Комментарии
На Украине стартовал большой политический карнавал
На Украине стартовал большой политический карнавал
Уволенный после игрового стрима Руслан Горринг улетает в Африку
Португалия готова ввести войска в Венесуэлу
Где голова у газового "спрута" России?
Идущий из Грузии "смертельный грипп" создан в биолаборатории США?
Похититель Куинджи мечтал сдаться Путину
Лукашенко снял ограничение на количество дипломатов США
Идущий из Грузии "смертельный грипп" создан в биолаборатории США?
Лукашенко снял ограничение на количество дипломатов США
Жители Курил выступили против передачи островов Японии
Военный эксперт рассказал, зачем в СБУ придумали фейки про ЧВК «Вагнер»
В Госдуме предложили вернуть расстрел для коррупционеров
Лукашенко снял ограничение на количество дипломатов США
Где голова у газового "спрута" России?
Португалия готова ввести войска в Венесуэлу
В Госдуме предложили вернуть расстрел для коррупционеров
Неумение стоять на одной ноге 20 секунд говорит о высоком риске инсульта
Лукашенко снял ограничение на количество дипломатов США
Руль автомобиля грязнее, чем сиденье унитаза общественного туалета
Идущий из Грузии "смертельный грипп" создан в биолаборатории США?
История и современность Все >
Почему Китай – это "Поднебесная"?
Почему Китай – это "Поднебесная"?
Будильник, который щекочет ноги и другие интересные факты о будильнике
Будильник, который щекочет ноги и другие интересные факты о будильнике
Военный эксперт рассказал, зачем в СБУ придумали фейки про ЧВК «Вагнер»
Военный эксперт рассказал, зачем в СБУ придумали фейки про ЧВК «Вагнер»
Россия разминирует Лаос
Россия разминирует Лаос
Португалия готова ввести войска в Венесуэлу
Португалия готова ввести войска в Венесуэлу
TheOdyssey: Моссад и Mi-6 объединились для спецоперации против России
TheOdyssey: Моссад и Mi-6 объединились для спецоперации против России
Военные академики обвинили создателей "супероружия Путина" в преступлениях
Военные академики обвинили создателей "супероружия Путина" в преступлениях
"СБУ гонит волну": военный эксперт оценил украинские фейки о ЧВК "Вагнер"
"СБУ гонит волну": военный эксперт оценил украинские фейки о ЧВК "Вагнер"
Почему Япония требует только четыре острова, а не все Курилы
Почему Япония требует только четыре острова, а не все Курилы
Как Су-27 отгонял самолет НАТО от правительственного рейса
Как Су-27 отгонял самолет НАТО от правительственного рейса
Конгресс США хочет отобрать у Трампа право на ядерный удар
Конгресс США хочет отобрать у Трампа право на ядерный удар
Женское Все >
Дельфиниум - красивый дом для лютиков
Дельфиниум - красивый дом для лютиков
Если любите клематисы, то вот вам новый сорт
Если любите клематисы, то вот вам новый сорт
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Девушка нашла детское кольцо в носу спустя 12 лет
Девушка нашла детское кольцо в носу спустя 12 лет
Онкология - не приговор, но...
Онкология - не приговор, но...
Руль машины дом для бактерий
Руль машины дом для бактерий
Почему эта контрацепция тебе не подходит
Почему эта контрацепция тебе не подходит
Удивительные факты о туши
Удивительные факты о туши
Плохая координация признак инсульта
Плохая координация признак инсульта
Чем можно заняться вместо мыслей о замужестве
Чем можно заняться вместо мыслей о замужестве
«Фабрика смерти»: в Копейске за месяц умерли три ребенка
«Фабрика смерти»: в Копейске за месяц умерли три ребенка
Ученые ищут гены психических заболеваний
Ученые ищут гены психических заболеваний
Мужское Все >
В Японском море обнаружили НПО
В Японском море обнаружили НПО
Если не взял снасти на реку
Если не взял снасти на реку
Использование натуральных материалов в оформлении и устройстве жилища
Использование натуральных материалов в оформлении и устройстве жилища
Современный стиль в оформлении спальни
Современный стиль в оформлении спальни
Базовые шторы: материалы и цвета
Базовые шторы: материалы и цвета
Семь лайфхаков как хранить вещи в маленькой квартире
Семь лайфхаков как хранить вещи в маленькой квартире
Как привлечь удачу и деньги в дом
Как привлечь удачу и деньги в дом
16 шагов для начинающего бодибилдера
16 шагов для начинающего бодибилдера
Как нужно питаться, чтобы набрать массу? 15 актуальных советов
Как нужно питаться, чтобы набрать массу? 15 актуальных советов
Президентом Украины станет шоумен?
Точка зрения
Президентом Украины станет шоумен?
Москва ждет крылатую ракету из США?
Точка зрения
Москва ждет крылатую ракету из США?
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Точка зрения
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Интересы
Владимир Путин: Россия имеет право защищать свободу вероисповедания на Украине
Владимир Путин: Россия имеет право защищать свободу вероисповедания на Украине
Запад уничтожает православие, цель - Россия
Запад уничтожает православие, цель - Россия
Приручаем морскую свинку
Приручаем морскую свинку
Отец спас сына от крокодила, укусив хищника за лапу
Отец спас сына от крокодила, укусив хищника за лапу
Собаки седеют из-за стресса
Собаки седеют из-за стресса
Правила для кошек, которые не гуляют сами по себе
Правила для кошек, которые не гуляют сами по себе
В США аллигаторы вмерзли в лед и впали в спячку
В США аллигаторы вмерзли в лед и впали в спячку
Температура на Луне почти двести градусов ниже нуля
Температура на Луне почти двести градусов ниже нуля
С помощью нанотехнологий можно будет отслеживать даже планктон
С помощью нанотехнологий можно будет отслеживать даже планктон
Бесплатное пиво и вино будут предлагать пассажирам "Аэрофлота"
Бесплатное пиво и вино будут предлагать пассажирам "Аэрофлота"
10 лет старик ждет у дороги бросившую его дочь
10 лет старик ждет у дороги бросившую его дочь
Травяной подарок от индейцев или Е-чай полезен для здоровья
Травяной подарок от индейцев или Е-чай полезен для здоровья
В МЧС рассказали жителям Ленобласти, как спастись от опасных сосулек
В МЧС рассказали жителям Ленобласти, как спастись от опасных сосулек
Исследователи Китая: по микрофлоре ротовой полости можно определить рак
Исследователи Китая: по микрофлоре ротовой полости можно определить рак
Выявлены гены болезней, старения и смерти
Выявлены гены болезней, старения и смерти
Новости Украины
На Украине стартовал большой политический карнавал

За два месяца до президентских выборов на Украине 31 марта прогноз по ним для "Правды.Ру" дал директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

На Украине стартовал большой политический карнавал
Япония и Курилы - вещи несовместные
Дальний Восток
Япония и Курилы - вещи несовместные
Поможет ли Россия Сербии?
Балканы
Поможет ли Россия Сербии?
Европа и Иран репетируют независимость от США
Евросоюз
Европа и Иран репетируют независимость от США
США в двух шагах от мирного договора с Талибаном*
Центр. Азия
США в двух шагах от мирного договора с Талибаном*
Вилкул: "Слава Украине!", олигархам и США
Новости Украины
Вилкул: "Слава Украине!", олигархам и США
Японцы, добиваясь островов, предают императора
Дальний Восток
Японцы, добиваясь островов, предают императора
Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина
Южная Америка
Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина
В США протестуют против интервенции в Венесуэле
США и Канада. Новости и аналитика
В США протестуют против интервенции в Венесуэле
Бразилия обвиняет миссионера из США в геноциде индейцев
Южная Америка
Бразилия обвиняет миссионера из США в геноциде индейцев
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ