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Источник Правда.Ру

Раскрыты реальные цели спецоперации СБУ с "убийством" Бабченко

Мир » Бывший СССР » Украина

В СБУ пояснили, что распространение информации об убийстве журналиста Аркадия Бабченко было частью операции спецслужб.

Раскрыты реальные цели спецоперации СБУ с "убийством" Бабченко. 387517.jpeg
Фото: ssu.gov.ua

Украинская сторона сообщила, что инсценировка помогла поймать инициатора готовящегося покушения, в котором Киев обвиняет российские спецслужбы.

Напомним, 29 мая стало известно, что Бабченко застрелили в подъезде его дома и что позднее он скончался по дороге в больницу. Но на брифинге Бабченко рассказал, что "операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я увидел, как парни работали, как они рыли носом, как буйволы пахали... Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом стала эта спецоперация".

По его словам,  покушение на него готовилось перед финалом Лиги чемпионов, а за его убийство заплатили $40 тыс.

Со своей стороны, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инсценировка убийства Бабченко имела пропагандистский эффект.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров высказал мнение, что так делать не стоило и назвал операцию "анахронизмом". Но член коллегии МВД Украины Антон Геращенко считает, что украинские силовики ориентировались на лучшие образцы для подражания.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв подчеркнул, что инсценировку нужно отнести "к серии бредовых действий украинских властей на российском направлении".

Глава организации "Репортёры без границ" Кристоф Делуар назвал ситуацию частью информационной войны и выразил "глубочайшее негодование в связи с манипуляциями секретных служб Украины". 

Украинские силовики утверждают, что за подготовкой нападения на журналиста стоят российские спецслужбы. При этом в СБУ не предоставили каких-либо доказательств, уточнив только, что организатор «говорил о необходимости устранения 30 лиц на территории Украины». Фамилии потенциальных жертв Грицак также называть не стал.

Как пишут авторы телеграм-канала "Первое управление", "зачем было устраивать инсценировку смерти, если, согласно версии СБУ, организаторы («рука Кремля») и так были известны, а киллеру на счёт уже перечислили 40 тысяч долларов? Следовательно, личность киллера в СБУ знали задолго до.Во-вторых, зачем киллеру нужна была фотография Бабченко из его паспорта? Мало того, что ей почти двадцать лет, так ещё и на паспортных фотографиях люди сами на себя, как правило, не похожи. Не легче было бы зайти в Гугл или в соц. сети Бабченко и глянуть на актуальные фотографии?В-третьих, сомнителен и тезис о том, что фотография из паспорта Бабченко доступна только России. Паспорт - далеко не государственная тайна. Бабченко, как и любой другой гражданин России, десятки раз отдавал свой паспорт в коммерческие организации - банкам, турагентствам, визовым центрам и так далее. Однозначно утверждать, что утечка из паспортного стола, нельзя. Кроме того, Бабченко, по всей видимости, получал вид на жительство и на Украине - значит, копия его паспорта есть и у властей этой страны".

Что характерно, корреспондент CNN Джилл Доэрти  отметила, что "хорошие новости, что Бабченко жив, но это огромный удар по репутации Украины, ведь их словам больше никто никогда не поверит".

И особенно прекрасно выглядело молчание Петра Порошенко на встрече со Штайнмайером, отмечают в соцсети.  "Все запланировано. Штайнмайер только что приехал в Киев. И должен был немедленно прокомментировать.  Что он и сделал. Ущерб нанесен. Отношения с Россией еще более покалечены. Победа!", - резюмируют пользователи. 

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Темы украина аркадий бабченко
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