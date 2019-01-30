На Украине сравнили эпидемию кори с памятниками Ленину

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун о том, что между заболеванием корь и памятниками вождю Владимиру Ленину и эпидемией кори существует взаимосвязь.

Связь Ульяна Супрун нашла в том, что у памятников Ленину были сторонники, которые не могли без них жить, однако от них удалось избавиться после массовых акций. Этот процесс, по мнению Супрун, можно сравнить с борьбой против эпидемии кори, ведь отдельные люди против вакцинации, но лишь проведя массовую вакцинацию населения можно снизить уровень эпидемии в Украине.

"Забота о своей защите выгоняет нечисть из страны. С памятниками Ленину уже покончено. Очередь за корью", — добавила Ульяна Супрун.

Ранее Правда.Ру сообщала о том, что в начале 2019 года на Украине начала быстро распространяться корь. За 17 дней уже 5000 больных. Среди пяти тысяч заразившихся корью около двух тысяч детей. От осложнений, возникающих на фоне болезни появляются случаи с летальным исходом.

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