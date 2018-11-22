КС Украины дал зеленый свет на интеграцию с НАТО и ЕС

Конституционный Суд Украины признал законным закрепление в Конституции страны курса на интеграцию в ЕС и НАТО.

"Решение о признании президентского проекта изменений в Конституцию в четверг поддержало подавляющее большинство — 14 судей КС", сообщает "Обозреватель".

Это дает возможность парламенту рассмотреть и утвердить в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию уже в ближайшие дни. Напомним, что глава государства обратился к парламенту с призывом не откладывать принятие этих изменений. Порошенко считает, что движение Украины в ЕС и Североатлантический альянс является необратимым.

Ранее он заявил, что на саммите НАТО ему намекнули на то, что двери Альянса для Украины открыты."Намерение зафиксировать курс на НАТО в Конституции — это не только намерение помахать рукой Москве: "До свиданья, наш ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес!" Это месседж и нашим западным партнерам: раз двери в НАТО и ЕС для нас открыты, мы обязательно через них войдем!" — написал Петр Порошенко в своем "Твиттере". По его мнению, главное условие — это добится совмещения стандартов вооружений.

Президент заявлял также о намерении провести в обозримом будущем два референдума, на которых будут вынесены вопросы вступления страны в НАТО и Европейский Союз.

Как сообщала "Правда.Ру" в Верховной раде намерены принять решение о размещении военных баз НАТО через пять-семь лет. Украина в конце 2014 года отказалась от внеблокового статуса государства. Уже летом 2016 года власти страны назвали вступление в НАТО своей приоритетной целью во внешней политике. По сути, Украина приняла новую военную доктрину.

Как сказал "Правде.Ру" ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров законы Порошенко носят чисто пропагандистский характер. По его словам, в таком положении, имея нерешенные вопросы с Россией, Украина в НАТО не попадет. Принятие Украины в НАТО будет означать только одно: войну с Россией, подчеркнул Александров.

"Другое дело, что они всегда могут изменить свою точку зрения, захотеть воевать и мгновенно принять Украину в НАТО. Но нам тогда надо будет первыми атаковать, не ждать, когда это произойдет", — резюмировал он.

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