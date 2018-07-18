Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне

Прошло четыре года с государственного переворота на Украине. За эти годы страна так и не смогла исполнить своей заветной мечты о вступлении в Евросоюз. Более того — финансовый кризис на Украине лишь усугубляется, объемы коррупции растут, а уровень жизни населения падает.

Даже те украинцы, что четыре года назад радовались смене власти и выступали за евроинтеграцию, сегодня смотрят в будущее своей страны с изрядной долей скепсиса. Так, целая четверть населения считает ситуацию в стране критической и взрывоопасной, а чуть больше половины украинцев говорят об ощутимом уровне политической напряженности. Об этом гласят результаты опроса, проведенные на территории Украины Киевским пресс-клубом и Центром "Социальный мониторинг".

Ситуацию прокомментировала Ольга Балакирева, председатель правления Украинского института социальных исследований. По словам Балакиревой, наиболее приемлемой нынешнюю украинскую действительность считают в Киеве, столице государства. Больше всего недовольных же в центральных и южных регионах страны. Также Балакирева заострила внимание на том, что отныне подавляющее большинство украинцев боятся выходить на протесные митинги — подобные акции сегодня не вызывают у них ничего, кроме отвращения.

Читайте также:

Евромайдан: как это было