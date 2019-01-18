Россия получила приглашение ОБСЕ направить наблюдателей на украинские выборы

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, что Москва получила приглашение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе направить своих наблюдателей на грядущие выборы президента на Украине.

Отметим, что глава российского дипломатического ведомства заявил об этом в ходе совместной пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел Германии Хайко Маасом.

"Приглашение у нас есть", — подчеркнул Сергей Лавров.

Напомним, что выборы президента Украины состоятся уже совсем скоро, в марте этого года. Украинская сторона, напомним, неоднократно заявляла общественности, что не допустит наблюдателей от России до контроля за выборами украинского государства. Примечательно, что прошение о запрете въезда на территорию Незалежной российских наблюдателей глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин даже направлял в Бюро по демократическим институтам и правам человека.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинский журналисты перечислил причины, по которым Крымский полуостров и Донбасс никогда вновь не станут территориями, подконтрольными официальному Киеву. Жители "оккупированных" Россией территорий, указывает журналист, просто-напросто не хотят вернуться "домой".

Фото: официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации.

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