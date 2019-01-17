Порошенко заявил о пути Украины в ЕС и НАТО. Там не ждут

Действующий президент Украины Петр Порошенко принял участие в ежегодной встрече с представителями иностранных государств. Во время мероприятия глава государства поделился своим видением ситуации по поводу вступления страны в НАТО и ЕС.

Так, по словам Петра Порошенко, Украина придерживается верного пути в Североатлантический альянс и Евросоюз. В данный момент, уверен Порошенко, страна превращается в "демократическое, правовое, европейское государство". С этого курса, подчеркнул президент Украины, ей уже не свернуть.

Также Петр Порошенко посчитал нужным отметить развитие Вооруженных сил Украины. Армия страны, уверен президент, входит в десятку лучших по всему миру и приближается к высоким стандартам НАТО.

Евросоюз, несмотря на все громкие заявления его руководства, современную Украину пока не желает видеть в членах международного сообщества. Дело в том, что там Незалежную считают проблемным и не стабильным государством. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Международный валютный фонд активно и щедро выдает Киеву многомилионные транши. Взамен организация требует от украинского правительства провести ряд реформ в стране и избавиться, например, от тотальной коррупции и процветающего взяточничества.

Также "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению целого ряда экспертов, Североатлантический альянс желает заполучить в свои ряды не только Украину и Грузию, но также буквально все постсоветские страны. Это даст НАТО огромное преимущество в затянувшемся противостоянии с Российской Федерацией.

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