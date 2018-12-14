Порошенко рассказал о трех главных "страхах" России

Отношения между Российской Федерацией и Украиной накалены, кажется, до предела. Громкий инцидент в Керченском проливе значительно усугубил и без того конфликтную ситуацию. Но действующий президент Украины Петр Порошенко продолжает подливать масла в огонь.
Так украинский президент в своем аккаунте в социальной сети Twitter внезапно поведал своим подписчикам о главных страхах, что, по его мнению, терзают действующую власть Российской Федерации.
По мнению Петра Порошенко, например, Москва всерьез боится "единства и солидарности" современной Украины. Отметим, что именно Россию официальный Киев считает главным препятствием на пути к "суверенной и независимой" Незалежной.
Также, что примечательно, украинский президент Петр Порошенко считает, будто Российская Федерация "ненавидит" и "боится" международного присутствия на территориях Крымского полуострова, Донбасса и в акватории Азовского моря.
Напоследок Порошенко добавил, что Россия якобы боится "европейского успеха" Украины. Речь, отметим, идет о вступлении страны в Евросоюз и Североатлантический альянс. Стремление Украины на Запад известно давно и всем. Печальные события 2014 года в Незалежной, кстати, напрямую связаны с процессом европейской интеграции страны.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сфотографировавшийся с Петром Порошенко украинский военнослужащий с нацистскими символами на своей военной форме заявил, будто "перепутал" эти самые символы с пиратскими.
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