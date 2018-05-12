Украинский генпрокурор нашел двойника в дивизии СС "Галичина"

Генпрокурор Украины Юрий Луценко нашел своего двойника… из прошлого. Изучая фотоальбом "Дивизия Галичина", он увидел там поразительно похожего на себя человека. "Точная копия меня в восьмом классе, только в немецкой форме Ваффен СС", — рассказал он на выступлении в национальном университете "Острожская академия" (Ровенская область). "Наш народ просто искусственно разорвали, — считает Луценко. — Каждый раз, чтобы получить свободу, нужно было опираться на одну из меньших, якобы, зол".

Фото: личная страница в facebook

Он отметил, что если бы его родители были родом не из Черниговской области, а, например, из Дрогобыча, их жизнь могла сложиться совсем иначе.

Луценко добавил, что оценивать роль, которую сыграла "Галичина" в истории, должны специалисты.

На Украине неоднозначно относятся к этой дивизии. Одни считают, что она боролась за независимость страны, иные же убеждены, что "Галичина" выступала на стороне нацистов. Хотя, как ранее сообщала "Правда.Ру", Институт национальной памяти Украины не нашел нацизма в символике СС "Галичина".

Создана СС "Галичина" была в 1943 году на Западной Украине с позволения германских властей, оккупировавших территории. Разгромили ее возле города Броды солдаты Красной армии летом 1944-го.