Армия ДНР сообщила о готовящемся вторжении Украины

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила о том, что Вооруженные силы Украины готовят масштабное наступление.

Как сообщает разведка ДНР, цель проправительственных украинских войск — захватить сразу несколько районов и установить контроль над территорией, пролегающей между ДНР и Российской Федерацией. Наступление якобы запланировано на 14 декабря. Согласно имеющимся у разведки ДНР данным, Киев уже сформировал наступательную группировку численностью в 14 тысяч военнослужащих.

Поводом для вооруженной агрессии, отмечается, станет теракт на местном промышленном химическом заводе. Совершат этот самый теракт, правда, украинские военнослужащие, но выставить все собираются так, будто повинна в нем именно Донецкая народная республика.

Отметим, что это далеко не первое заявление ДНР об атаке проправительственных украинских войск за последнее время. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что Киев якобы готовил масштабные ракетные- и авиаудары по территориям, подконтрольным Донецкой народной республике.

Также "Правда.Ру" писала о том, что русский писатель Захар Прилепин, долгое время выступавший на стороне ополчения, больше на войну в Донецк ехать не намерен. По его словам, сегодня ДНР ничем не отличается от обыкновенного среднестатистического российского региона. А за такой Донбасс он, по словам Захара Прилепина, воевать не намерен.

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