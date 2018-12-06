Рада денонсировала Договор о дружбе с Россией

Депутаты Верховной рады одобрили законопроект о денонсации Договора о дружбе с Россией с 1 апреля 2019 года. Одни вопросы отпали, другие появились.

Об этом сообщает "Укринформ". За документ, внесенный в парламент президентом Украины Петром Порошенко, проголосовали 6 декабря 277 депутатов при необходимых 226.

Закон устанавливает, что действие Договора о дружбе с РФ будет приостановлена ​​с 1 апреля 2019 года. Прогнозируется, что прекращение действия Договора о дружбе, "позволит должным образом и эффективно защитить национальные интересы Украины в международных отношениях".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией было подписано 31 мая 1997 в Киеве. Стороны обязались, в частности, "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга и "подтверждали незыблемость существующих между ними границ". Договор должен был продлеваться автоматически каждые 10 лет, если ни одна из сторон не сообщает о желании прекратить его действие в письменном виде за полгода до истечения десятилетнего периода.

Соответственно, заявить о намерении денонсировать документ одна из сторон должна не позднее октября 2018 года.

Киев пятый год твердит о "войне" со страной, с которой юридически находится в состоянии дружбы и партнёрства. Это вызывало неудобные для украинской власти вопросы. Теперь их не должно быть, но возникнут другие. Россия в этом документе гарантирует границы Украины, теперь о них надо снова договариваться.

Как сообщала "Правда.Ру", экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что денонсация договора создаст весьма значительные проблемы Украине — от действующих границ до самого определения, что есть государство Украина на самом деле. "Можно сказать, что в этом случае страна уменьшится в два-три раза. И это станет жирной точкой в вопросе принадлежности Крыма — Киев, таким образом, откажется от полуострова", — сказал Журавко.

Основные пункты договора фактически не действуют, поэтому существенны не последствия отказа от него, а то, что будет после этого делать Киев, — полагает политтехнолог Василий Стоякин ."К примеру, снимутся препоны для введения визового режима. А бездействие пунктов договора, описывающих границы, существенного значения не имеет — Москва ведь игнорировала их, присоединяя Крым. Произойдет формализация отношений наших стран как уже недружественных", — констатирует эксперт.

Со своей стороны, Владимир Олейник, украинский политик и управленец сказал "Правде.Ру", что невозможно на карте отодвинуть Россию. "Это никому не под силу. Для меня и для миллионов моих соотечественников русские — дружеский народ, самый близкий, а для некоторых, агрессивно настроенных, это соседи, но куда вы их денете? Как вы строите отношения с соседями? Дружить и договариваться — это неизбежно, а как по-другому? И выгод много — и социальных, и экономических — можно извлечь от такого подхода. А куда вы денетесь от родственных связей, от дружеских отношений между людьми, от народной дипломатии, которая существует?"

Напомним, что президент России Владимир Путин сообщил, что РФ облегчит получение своего гражданства для украинцев и не будет вводить никаких ограничений на их въезд. Как сообщает ТАСС, врио начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова пояснила, что в настоящее время в Госдуме уже находится законопроект, предусматривающий упрощенное получение гражданства для некоторых категорий иностранцев, например, тех, кто приехал на территорию России по программе переселения соотечественников среди которых 30% — украинцы.

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