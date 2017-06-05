Экс-дипломат: воюя с советским прошлым Украина рушит свою целостность

Украина в своих сегодняшних границах — продукт исключительно советский. И та яростная борьба, которую украинцы ведут с "советским этапом", вполне вероятно, закончится тем, что Киев лишится прав на огромные территории.

Так считает Александр Чалый, бывший первый замглавы МИД Украины. И об этом он говорил в интервью Ukrlife. tv.

"Мы должны понимать, что легитимность нашей территории 1991 года очень связана с советской историей, даже с теми памятниками, которые были поставлены. А то, что Парубий, когда был спикером Рады бездумно осудил пакт Молотова-Риббентропа — глупость огромная… Он, наверное, не знает, что Вся западная граница Украины, начиная от Черного моря и кончая Белоруссией — это и есть пакт Молотова-Риббентропа", — говорит бывший украинский дипломат.

Был ведь шанс сохранить для Украины Севастополь…

А еще Чалый напомнил — или поведал новой власти, которая пока в "детали истории" не вникает — что Договор о дружбе с Россией, который "так лихо" денонсирован Украиной — единственный документ, по которому Севастополь признавался частью Украины:

"Потому что в указе о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР 1954 года отдельно речь о Севастополе не идет. То есть мы рушим своими руками многие вещи, вообще не задумываясь о последствиях".

Не об этом ли, отчасти, предупреждали эксперты, когда Украина еще только планировала денонсировать договор?

Вот, что писала тогда "Правда.Ру"

Владимир ОЛЕЙНИК — о том, что будет в случае разрыва Договора о дружбе Украины и России

В ближайшее время в Киеве могут начать подготовку к выходу Украины из Договора о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве с РФ. Вопрос о его денонсации поднимали еще в 2014 году. Но тогда до конца дело так и не довели, боясь, что в России это могут воспринять как объявление войны.

В этом документе заложены основы долгосрочного стратегического партнерства между странами в сферах политики, экономики, энергетики, транспорта, военно-технического сотрудничества, науки, культуры, образования, информации, здравоохранения и других областях. Само существование этого договора служит залогом наличия фундамента для возрождения двусторонних отношений. Однако нормализовывать их Киев, похоже, не намерен.

Помимо денонсации Договора о дружбе Украина грозится пойти еще на один не самый добрососедский шаг — ввести визовый режим с нашей страной. Он может начать действовать уже через полгода. В Раде намерены начать обсуждение вопроса на этой неделе.

Ранее представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца сообщила, что МИД будет готов к введению такого режима, если будет принято соответствующее политическое решение. "Но нужно очень взвешенно и сбалансированно подходить к нашей стратегии относительно визового режима с Россией, учитывая некоторые факты", — сказала она.

В числе таких фактов, к примеру, то, что в нашей стране находятся порядка четырех миллионов граждан Украины.

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Что ждет отношения двух стран, "Правде.Ру" рассказал Владимир Олейник, украинский политик и управленец.

— Есть мнение, что дело идет к фактическому объявлению войны. Вы согласны?

— Если говорить о войне как о войне не информационной, не экономической, а вооруженной, то этот заказ существовал изначально: развязать войну с Россией. Но главное, что украинский народ не хочет воевать. Но это уже не анекдот, когда было семь волн мобилизации. А заметьте, как на практике происходит: объявляют мобилизацию, а значительная часть призывников убегает на территорию страны-агрессора, прячется от призыва. Самое удивительное, что убегает большая часть не только с Восточной, но и с Западной Украины. Кто временно, на заработки, но только бы не на войну.

Но однозначно: украинский народ воевать не хочет. Он понимает, что война несправедливая. Было бы справедливо, если бы в первых рядах тогда на этой войне стояли дети, родственники Порошенко, Гройсмана, депутаты бы участвовали, которые разжигают. Поэтому большой войны не будет. Но соответствующие манипуляции будут, чтобы продолжать обстреливать и транслировать призывы к Западу: "Давайте денежки под это". И так далее.

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Относительно визового режима. Во-первых, эту музыку заказывали снова извне. "Ребята, мы вам даем "безвиз", а вы нам тоже должны за это", — это их рассуждения. Это можно воспринимать фактически как ответ на безвизовый режим с Европой, пусть он и под большими условиями.

Если введут визовый режим с Россией, это будет означать, что реально могут последовать зеркальные последствия, а это очень серьезно усложнит работу тех людей, которые трудятся в России. Около 4 миллионов работают, нелегально работают, но зарабатывают серьезные ресурсы. Они являются серьезными инвесторами для Украины. Где-то около трех миллиардов долларов, по подсчетам экспертов, ежегодно от мигрантов из России приходят на Украину. Запрет денежных переводов страшно навредит экономике, но ведь сегодня задача шайки Порошенко не в этом состоит. Главный вопрос для них очень частный: как удержать власть? Нужны постоянные конфликты.

— Что будет, если Украина выйдет из основополагающего Договора о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве с РФ?

— На основании того договора, которому 20 лет, мы реально реализовали много хороших проектов, но многие были и не реализованы. Но это проблема другая. Сейчас необходимо учитывать новые реалии, без этого уже невозможно. Поэтому нужна смена власти, и после этого заключение нового договора.

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Понимаете, невозможно на карте отодвинуть Россию. Это никому не под силу. Для меня и для миллионов моих соотечественников русские — дружеский народ, самый близкий, а для некоторых, агрессивно настроенных, это соседи, но куда вы их денете? Как вы строите отношения с соседями? Дружить и договариваться — это неизбежно, а как по-другому? И выгод много — и социальных, и экономических — можно извлечь от такого подхода. А куда вы денетесь от родственных связей, от дружеских отношений между людьми, от народной дипломатии, которая существует?

Но Западу Украина нужна для другого. С их подачи те, кто у власти в Киеве сейчас, ведут войну против собственного народа. Против собственных национальных интересов. А почему? Чтобы обслуживать чужие национальные интересы. Так вот: надо понимать, в чем суть этой власти. Это же власть от дьявола, она не исповедует христианской идеологии: объединяйтесь, любите ближнего. Все наоборот: разъединяйтесь, конфликтуйте. А дальше идет, как известно, "разделяй и властвуй".

Уверен, решение о визе с Россией у некоторых вызовет одобрение, а у большинства — возражение. Но им плевать: главное, чтобы был конфликт. Переименование проспекта Ватутина в проспект Шухевича, вот это как? Лучше уже в Адольфа Гитлера переименовать проспект, чего уж там, давайте быть конкретнее. Они же понимают, что возникнет конфликт между теми, кто будет возражать, и теми, кто поддерживать. В этом и цель. Постоянно общество надо держать в конфликте. Нужна другая власть, которая скажет: давайте объединяться, давайте предварительно опрос проведем, референдум, может быть, по некоторым вопросам учтем мнение населения.

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Поэтому я могу прогнозировать дальше и выход из большого договора, и объявление войны — де-юре, де-факто не будет. А де-юре могут объявить войну. Мы сегодня уже близки. Что такое страна-агрессор? Это страна, с которой ты находишься в конфликте. Но в оригинальном таком конфликте. Порошенко так работает, заплатил миллиард рублей в бюджет РФ, и он воюет.

— Рано или поздно власть сметут, но от того, что максимально разорваны все связи с Россией, тем, что придут на смену, будет труднее восстанавливать отношения. Так?

— Тот паровоз ненависти, который они начали двигать с 2014 года в мировой политике, требует огонька. Поэтому туда постоянно подбрасывают такие вещи, которые разъединяют людей. Они сейчас усложняют ситуацию, терзают народ конфликтами, чтобы не задали главный вопрос: а что же произошло на Украине, а где жизнь по-новому, которую обещал Порошенко, почему высокий уровень коррупции? Только бы не эти вопросы.

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Теперь о другой власти. Я вам скажу: придет она, без сомнений. Пускай читают философию и в целом изучают мировую науку. Рано или поздно любое количество перерастет в качество, и исчезнет эта власть. Другая придет. Безусловно, решит вопрос конфликта на Донбассе. Он внутренний. Будут прямые переговоры, без всякого Минска. Обязательно будет поездка следующего президента в Москву, а потом в Брюссель, где он скажет: "Помогите нам, не надо вмешиваться во внутренние дела. Мы решим этот внутренний конфликт, но вы должны сегодня считаться с тем, что Россия наш сосед, и мы сегодня братские народы". И в один момент это все произойдет.

Если бы я, например, видел, что Порошенко поддерживают 84-85% населения, как Путина, тогда хоть можно было заявлять о политике в интересах большинства. Но все наоборот, его ненавидят 86%. И это при том, что Порошенко заявляет, что "с нами вся Европа, весь мир". А по отношению к России и Путину говорит: "Против них вся Европа, весь мир".

По последним исследованиям Института им. Разумкова, только 4% поддерживают политику Порошенко. Это те, кто допускает, что он движется в правильном направлении. Все остальные считают направление неправильным, а многие так просто ненавидят Порошенко.

Когда придет новый руководитель, ему надо сказать, что весь этот страшный конфликт, который разожгли нынешние марионеточные власти, абсолютно лишний, он не приносит Украине ничего, кроме бедности, нищеты, давайте будем развивать другие отношения, нормальные, человеческие. Все произойдет в одну минуту. Протрезвление происходит моментально. Уже задают многие вопрос себе, что же произошло и почему. Многие не хотят признать свою вину. Я лично ее признаю. В какой-то мере каждый должен сказать: да, я виноват. И начать исправлять ошибку. И мы ее исправим.