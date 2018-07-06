На Украине пожаловались на качество "Джавелинов"

Американская военная помощь оказалась, как водится, палкой о двух концах. Поставленные на Украину противотанковые комплексы "Джавелин" являются аппаратурой с дефектом.
Как явствует из документа конструкторского бюро "Луч", 22 мая 2018 года проводились показательные испытания. поставленных ПТРК "Джевелин" и проведен анализ надежности этих комплексов.
В итоге были выявлены проблемы с маршевыми двигателями американских ракет. Как говорится в журнале colonelcassad, причиной проблем является истекший срок эксплуатации двигателей, который был продлен перед поставкой в административном порядке.
Таким образом, "ввиду этого часть двигателей на показательных испытаниях просто не запускалась, что требует дополнительной проверки", пишет автор журнала.
По сути, в боевых условиях использование таких комплексов может привести к гибели военослужащих. Поставленным ПТК присущи невысокая дальность стрельбы в 2500 метров и сложность эксплуатации в неблагоприятных погодных условиях.
Нужно также учитывать, что для успешной эксплуатации оружия необходимо использование иностранных специалистов для сервисного обслуживания, ремонта и модернизации комплексов. К тому же не последнюю роль играет высокая стоимость комплекса и его обслуживания.
"Рекомендуется отдать предпочтение украинскому ПТРК "Стугна-П", который превосходит американский аналог по всем показателям. Несколько ранее, часть жалоб подобного рода озвучивались в украинских СМИ, что очевидно связано с лоббированием интересов КБ "Луч", которое настаивает на том, что именно ее разработки должны в первую очередь идти в войска. упирая на то, что они сильно дешевле американских комплексов и производятся на Украине.Впрочем, это не отменяет уже стандартную практику поставки на Украину устаревшего вооружения из политических соображений", - резюмирует Кассад.
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