Тимошенко объявила о разработке плана по возвращению Крыма и Донбасса

Один из возможных участников следующих президентских выборов на Украине Юлия Тимошенко заявила о планах по возвращению Крыма и Донбасса.
На своей странице в соцсети лидер партии "Батькивщина" и бывший премьер Украины Юлия Тимошенко поведала о своем намерении выдвигаться на пост президента страны, а также о планах по реинтеграции захваченных Россией украинских территорий - Крыма и Донбасса.
"Мы уже разрабатываем план реинтеграции и восстановления оккупированных территорий — Крыма и Донбасса, которые, безусловно, будут возвращены", — написала Тимошенко в Facebook.
Она сообщила, что в данный момент находится с визитом в Соединенных Штатах. На всевозможных встречах Тимошенко говорит о важности неукоснительного соблюдения Будапештского меморандума и настаивает на организации переговоров в формате "Будапешт плюс" с главами стран-подписантов и при участии верховного комиссара ЕС и руководства ФРГ.
"Наступление на дипломатическом фронте в формате "Будапешт плюс" — это часть нашей новой стратегии мира и безопасности. Другие составляющие для победы — это укрепление украинской армии и усиление санкций против России, а также юридические действия для взыскания компенсации", — оставила Тимошенко запись на странице Facebook.
Напомним, в результате распада СССР Украина, теперь уже как самостоятельное государство, получила в наследство значительный арсенал ядерный оружия. Но в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Этот документ должен был стать гарантом безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно документу, весь ядерный арсенал на своей территории Украина обязалась уничтожить, в ответ на это остальные подписанты гарантировали Киеву безопасность.
Ранее Правда. Ру писала о том, что жители Украины не верят в возможность возвращения Крыма.
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