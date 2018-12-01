Порошенко: у границ Украины сконцентрировано 80 тысяч российских военных

Президент Украины заявил, что вдоль границ его государства "развёрнута наземная группировка" количеством 80 тысяч солдат, а также: 1,4 тысячи артеллерийских систем, 900 танков, 2,3 тысячи бронированных машин, более 500 самолётов и около 300 вертолётов. Заявление было сделано сегодня, во время передачи Порошенко новой военной техники украинским войскам.

Также Порошенко сообщил, что в тех регионах Украины, где было введено военное положение, уже стартовали учебные сборы ближайших резервистов. Под этой эгидой проходит передислокация украинских войск, которая, по мнению нынешнего президента Украины, позволит обеспечить наибольшую воздушную и наземную безопасность границ, важных государственных объектов и административных центров.

Напомним, ранее стало известно о разведданных ДНР, в которых сообщается, что значительное количество ВСУ заняло позиции в мариупольском направлении. Руководство республики считает, что речь идёт о подготовке к полномасштабному наступлению.

По последней информации, сегодня в 40 км от Донецка на железнодорожную станцию прибыло три эшелона с личным составом батальона 25-й бригады ВСУ, а в город Краматорск прибыли военные инструкторы США.

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