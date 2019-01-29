В Литве предложили запретить "Симпсонов" из-за шутки в адрес страны

Правительство Литвы вспомнило о своей давней инициативе запретит популярный американский мультипликационный сериал "Симпсоны".
Официальный Вильнюс недоволен тем, что в сюжет одной из новых серий сценаристы позволили себе вписать шутку про Литву.
Один из главных персонажей в данной серии, дочка Гомера Симпсона Лиза, обманывает своих друзей, заявляя, что ее родители переехали в другую страну. Пытаясь придумать государство, в которой ее друзья никогда не были, Лиза Симпсон называет Литву. Примечательно, что отец одной из подруг героини мультсериала вообще никогда не слышал о такой стране. "Это больное место", — отчего-то заявляет он.
Литовское правительство такими шутками американских сценаристов осталось, мягко говоря, недовольно. В Вильнюсе заявили, что "Симпсонов", сериал, позволяющий себе насмехаться над верными и преданными союзниками по Североатлантическому альянсу, необходимо запретить.
Отметим, что некоторое время назад в прибалтийской постсоветской республике уже поднимали вопрос о запрете популярного американского мультипликационного сериала. Он, уверены в Литве, пошлый и пропагандирует алкоголизм. Тогда сериал не запретили, но разрешили транслировать его лишь в вечернее время.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Литвы Даля Грибаускайте пообещала Украине помощь в ее противостоянии с Россией. Вильнюс готов поставлять Незалежной как экспертов по кибернетической безопасности и военных инструкторов, так и оружие с боеприпасами.
Фото: flickr. com
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