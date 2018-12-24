СМИ: треть белорусов готова к присоединению Россией

Белорусские сообщества в популярной социальной сети "Вконтакте" запустили любопытные опросы. Так, модераторы пабликов предлагали белорусам высказаться о вхождении страны в состав Российской Федерации.
Об этом сообщает белорусское издание UDF. by.
Отметим, что голосование прошло в сообществах, посвященных жизни в Минске, Бресте, Витебске, Борисове, Слуцке и Пружанове. Большинство граждан современной Белоруссии, что примечательно, выступили против вхождения Белоруссии в состав России.
Но нашлись немало и тех, кто выступил "за" подобное развитие событий. Так, например, отличились жители Витебска. Там больше трети местных жителей — 39 % — заявили, что хотели бы видеть Белоруссию регионом Российской Федерации.
Отметим, что разговоры о подобном развитии событий ходят давно. Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава российской политической партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, будто подавляющее большинство жителей современной Белоруссии проголосуют "за" вхождение республики в состав Российской Федерации.
Также "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Россию в желании захватить территории братской республики. Глава государства пообещал белорусам, что никогда не допустит этого.
Фото: kremlin.ru
Читайте также:
Будет ли Россия присоединять Белоруссию
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Москвичи без паники! Но прикрутить мебель к полу все-таки придется.
Состоится он в Киеве, 1 января 2019 года – в день рождения самого известного украинского националиста.
22 декабря Православная церковь празднует не только день почитания иконы Пресвятой Богородицы "Нечаянная Радость", но и зачатие Пречистой Девы святой Анной, а также память Анны пророчицы. В каждом из этих событий Благодать явила себя по-разному, но одно у них общее - помощь Всевышнего стала нечаянной радостью людей, потерявших надежду на счастье.
EXPO-2017, впервые проведенная на территории Содружества независимых государств, была признана Международным бюро выставок самой успешной специализированной выставкой за всю историю.