СМИ: треть белорусов готова к присоединению Россией

Белорусские сообщества в популярной социальной сети "Вконтакте" запустили любопытные опросы. Так, модераторы пабликов предлагали белорусам высказаться о вхождении страны в состав Российской Федерации.

Об этом сообщает белорусское издание UDF. by.

Отметим, что голосование прошло в сообществах, посвященных жизни в Минске, Бресте, Витебске, Борисове, Слуцке и Пружанове. Большинство граждан современной Белоруссии, что примечательно, выступили против вхождения Белоруссии в состав России.

Но нашлись немало и тех, кто выступил "за" подобное развитие событий. Так, например, отличились жители Витебска. Там больше трети местных жителей — 39 % — заявили, что хотели бы видеть Белоруссию регионом Российской Федерации.

Отметим, что разговоры о подобном развитии событий ходят давно. Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава российской политической партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, будто подавляющее большинство жителей современной Белоруссии проголосуют "за" вхождение республики в состав Российской Федерации.

Также "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Россию в желании захватить территории братской республики. Глава государства пообещал белорусам, что никогда не допустит этого.

Фото: kremlin.ru

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