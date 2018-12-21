В Киеве заявили о росте возможностей украинских ВМС

Украина значительно усовершенствовала военно-морские возможности. Данное объявление сделал министр обороны этой страны Степан Полторак.
Глава ведомства отметил создание специального боеспособного коллектива с высоким патриотическим настроем и отличной физической подготовкой. В деятельности нового коллектива уже есть удачная операция прохода кораблей ВМС Украины в Азовское море через Керченский пролив. Полторак напомнил, что попытки предыдущих трех кораблей не увенчались успехом: военные корабли были задержаны В России за нарушение границы.
Уверенность в высоком уровне боевой подготовке Украины подкрепляется и новыми техническими возможностями. В составе кораблей появились четыре бронированных артиллерийских катера, а также к эксплуатации уже почти готовы десантно-штурмовые катера.
Недавно Украина провела успешное испытание крылатых ракет против корабельной ракеты "Нептун" с целью усилить береговую охрану на Черном и Азовском морях. На сегодняшний день страна готовится к рассмотрению вопроса о приобретении нового оружия и другой военной техники.
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