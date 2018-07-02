Польша осудила разгул национализма на Украине

После развала СССР на территории некоторых из бывших социалистических стран стали возникать ультраправые, антироссийские и прозападные тенденции. Так, этим "больна" буквально вся Западная Украина, подобными радикальными взглядами грешат и страны Прибалтики, но больше всех — неугомонная Латвия.
Так, например, латвийцы недавно выступили с заявлением, что Советский Союз — "страна-убийца", а нахождение Латвии в ее составе рассматривают как оккупацию своей страны. Также в Прибалтике все чаще и чаще происходят конфликтные ситуации с русскоговорящим населением.
Правительство Польши же на днях выразило свою обеспокоенность тенденциями возрождения ультраправой идеологии на Украине и в Латвии. Польские власти призывают соседние страны обратить внимание на сложившуюся ситуацию и бороться с ней, чего бы это не стоило. Так, Варшава предлагает привлекать к уголовной ответственности тех людей, что были замечены в ультраправых, националистических или расистских взглядах.
Министерство иностранных дел Польши сообщило, что ее волнует данный вопрос в связи с их историческим опытом. Правительство Польши опасается, что данные взгляды выползут за пределы Украины и Прибалтики, распространятся по всей Европе. МИД Польши резюмировал, что в данной ситуации необходимо трезво оценивать ситуацию и видеть разницу между хулиганскими, провокаторскими выходками и самым настоящим фашизмом.
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