Россия официально обвинила Британию и США в сирийской химатаке

Россия официально обвинила спецслужбы Великобритании в инсценировке химической атаки в Сирии.

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Как заявил постпред России при ОЗХО, провокацию с химоружием в Сирии выполнили НКО, которые на платной основе сотрудничают с властями Великобритании и США.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал доклад ОЗХО по делу отравления Скрипаля.

"Там сказано, что эксперты ОЗХО подтверждают выводы Лондона относительно химического состава этого вещества. Уже такие политики, как Борис Джонсон, стали в очередной раз пытаться исказить истину и заявлять о том, что заявление ОЗХО означает поддержку всех без исключения выводов Великобритании, включая хайли лайкли", - пояснил Лавров.

Отчет ОЗХО лишь подтвердил химический состав вещества.

"И в закрытой части доклада приводится подробная длинная химическая формула этого вещества. Никаких таких литературных названий там не приводится. Говорится лишь о том, что это вещество не из списка, который в конвенции о запрещении химического оружия утверждён и по которому должны страны-члены отчитываться. Мы сейчас занимаемся подробным изучением этого доклада. Там есть очень интересные моменты, которые напрашиваются от прочтения этого документа", - сообщил министр.

Лавров отметил, что в ближайшее время все выводы будут преданы гласности.

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