Неожиданно: кто не даст Брюсселю расправиться с Чехией

Для чего Милош Земан разрушил солидарность Запада заявлениями о том, что в Чехии был произведен газ "Новичок", и почему президент Чехии ничего не боится, рассказали "Правде.Ру" эксперты.

3 мая президент Чехии Милош Земан во время своего выступления на телеканале Barrandov заявил, что нервно-паралитический газ "Новичок" в незначительном количестве производился и складировался в Чехии. Земан пояснил, что в ноябре 2017 года яд А-230 был протестирован в Научно-исследовательском институте Министерства обороны в Брно (на юго-востоке Чехии), после был полностью уничтожен.

Как сказал "Правде.Ру" доктор политических наук, сотрудник Белградского института европейских исследований Стеван Гайич, "мотивация заявления Земана связана с информацией о том, что тяжеловесы Евросоюза — Франция и Германия — и Еврокомиссия будут лишать финансовых субсидий страны Центральной и Восточной Европы, если они не будут соблюдать квоты для мигрантов, закон об ЛГБТ и т. д.".

Консервативные настроения в Польше, Словакии, Венгрии, Чехии (члены Вышеградской группы. — Ред.) сильно настораживают западные страны Евросоюза, продолжил эксперт "Правды.Ру". Франция с Макроном и Германия с Меркель стали слабее под натиском консервативных сил и отвечают контрударами. Но у них не получится, потому что есть одно большое "но". На финансовом рынке Европы появился Китай, "у которого очень много денег и который хочет, чтобы они работали". И Китай, по словам Стевана Гайича, "придумал идею, которая называется "16+1", со ставкой на Чехию и Сербию".

"Эта инициатива отчасти является и пророссийской, потому что в "16+1" входят те же страны, что и в инициативу "Балтика — Адриатика" (старый санитарный коридор Европы, созданный с целью отделения России с севера на юг от Балтийского до Адриатического морей). Может быть, это и не прямое желание и мотивация Китая, но просматривается цель — уменьшить давление на Россию", — сказал "Правде.Ру" Стеван Гайич.

По мнению эксперта "Правды.Ру", президент Чехии не боится последствий по нескольким причинам. Во-первых, это его второй мандат и он "получил свой мандат на прямых выборах от народа, а не от парламента". Во-вторых, он опытный политик, "который свою репутацию громкими и яркими заявлениями может только укрепить".

Когда Чехия признала Косово, Земан сказал, что пока он будет президентом, посла в Приштине не будет, напомнил в интервью "Правде.Ру" политолог. "А это одна из главных международных тем — как относиться к косовскому прецеденту: как к разрушению международного права или частному случаю. Земан с тех пор открыто себя поставил на пророссийскую позицию. Это говорит о последовательности его политики", — сделал вывод Стеван Гайич в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Со своей стороны, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров заметил для "Правды.Ру", что Земан подтвердил сказанное российским МИДом о том, "что формула газа открыта, всем известна и любое государство, у которого есть мощности химических производств, химические лаборатории, способно на его производство".

"Никто голоса в поддержку России не поднял, а Земан это сделал, и спасибо ему. На самом деле, он просто объективно описал ситуацию и показал, что Тереза Мэй врет, — сказал "Правде.Ру" Игорь Шатров. — Сейчас в Брюсселе начнут в очередной раз его склонять, но собака лает, а караван идет. А за что его можно осуждать по-серьезному? За то, что он сказал правду? Значит, сейчас правда не в чести на Западе".

По мнению политолога, позиция Земана всем давно известна: он против миграционной и антироссийской политики Брюсселя. "Поэтому это не сенсация, а просто поступок честного политика", — резюмировал Игорь Шатров в интервью "Правде.Ру".

Напомним, 3 мая официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала три главных лжи британских властей относительно дела об отравлении в Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

"Первое вранье правительства Терезы Мэй о том, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Второй ложью, по ее словам, стало утверждение Лондона по поводу наличия у России мотива для отравления бывшего сотрудника ГРУ. Захарова напомнила, что правительство Мэй ссылалось на "исторически плохое поведение" России и приводило доводы, которые с легкостью были опровергнуты российской стороной. Кроме того, подчеркнула представитель российского МИДа, Москва озвучивала целый ряд очевидных мотивов для проведения провокации, выгодных Лондону.

Третьей очевидной ложью, пишет Захарова, стали утверждения британского правительства о том, что использованный для отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "Новичок" производили только на территории России. Именно это, как мы видим, было опровергнуто президентом Чехии Милошем Земаном.

Читайте по теме:

Новая версия: названа доза яда, которым отравили Скрипалей

Президент Чехии: "Россия в десять раз важнее Франции"

Как "белый и пушистый" Китай "сожрал" Европу

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook