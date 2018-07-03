Президент Сербии подколол Порошенко, рассказав о его успехах

Недавно президент Украины поделился с общественностью амбициозными и грандиозными планами. Так, Петр Порошенко заявил, что вверенное ему государство станет членом Евросоюза не позже 2025 года.
Об этом Порошенко заявил на совместном брифинге с главой Сербии Александром Вучичем. Также украинский лидер добавил, что надеется к тому времени увидеть в рядах Евросоюза и балканское государство.
Украина давно объявила о своем желании интегрироваться в Европу, и по сей день нынешнее правительство поддерживает взятый ими курс. Собственно говоря, печальные события пятилетней давности, переросшие в настоящий государственный переворот, и связаны непосредственно с желанием украинцев стать европейцами.
Еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан, в свою очередь, не разделяет оптимизма Порошенко. По мнению Хана, Украине в обозримом будущем не стоит рассчитывать на присоединение к Евросоюзу.
Такого же мнения, по-видимому, придерживается и президент Сербии Александр Вучич. Так, после встречи с Порошенко в Белграде, сербский лидер заявил, что словам Петра Порошенко не стоит верить. Вучич честно признался, что не может по примеру Порошенко пообещать такое своему народу. Александр Вучич резюмировал, что все зависит лишь от сербов и только от них.
Читайте также:
ЕС — Украине: Никогда вам не стать Европою
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Партия КПРФ выступила с инициативой провести в Москве референдум по поводу пенсионной реформы.
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, по-видимому, хочет снова влиться в политическую жизнь родного государства.
Впервые в истории Мексики представитель альянса левых сил "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор становится президентом, а его коалиция получает большинство в парламенте и половину мест в сенате. AMLO пообещал "поставить Трампа на место". Как он это будет делать?