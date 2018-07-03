Президент Сербии подколол Порошенко, рассказав о его успехах

Недавно президент Украины поделился с общественностью амбициозными и грандиозными планами. Так, Петр Порошенко заявил, что вверенное ему государство станет членом Евросоюза не позже 2025 года.

Фото: president.gov.ua

Об этом Порошенко заявил на совместном брифинге с главой Сербии Александром Вучичем. Также украинский лидер добавил, что надеется к тому времени увидеть в рядах Евросоюза и балканское государство.

Украина давно объявила о своем желании интегрироваться в Европу, и по сей день нынешнее правительство поддерживает взятый ими курс. Собственно говоря, печальные события пятилетней давности, переросшие в настоящий государственный переворот, и связаны непосредственно с желанием украинцев стать европейцами.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан, в свою очередь, не разделяет оптимизма Порошенко. По мнению Хана, Украине в обозримом будущем не стоит рассчитывать на присоединение к Евросоюзу.

Такого же мнения, по-видимому, придерживается и президент Сербии Александр Вучич. Так, после встречи с Порошенко в Белграде, сербский лидер заявил, что словам Петра Порошенко не стоит верить. Вучич честно признался, что не может по примеру Порошенко пообещать такое своему народу. Александр Вучич резюмировал, что все зависит лишь от сербов и только от них.

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