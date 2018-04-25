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Источник Правда.Ру

ЗРК С-300 перевоспитают Израиль

Мир » Азия » Ближний Восток

Израилю нравится безнаказанно бомбить Сирию. С ПЗРК С-300 у Асада Тель-Авив будет вынужден договариваться, считает военный эксперт Андрей Кошкин, с которым побеседовал корреспондент "Правды.Ру".

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил в среду, 25 апреля, что его страна ответит на действия сирийской стороны, если Дамаск применит против израильских ВВС комплекс ЗРК С-300. Не лучше ли Израилю перестать бомбить Сирию, так как эти комплексы — оборонные?

Как сказал "Правде.Ру" заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Андрей Кошкин, Израиль так же был встревожен в 2010 году, когда Россия и Сирия договорились о поставках ЗРК С-300. Тогда Запад "убедительно просил нас не поставлять эти системы и мы пошли навстречу". Сейчас очевидно, что западной коалиции "нравится безнаказанно вторгаться в просторы суверенного государства и наказывать тех, кто им якобы угрожает", сказал "Правде.Ру" Андрей Кошкин.

Израиль, по его мнению, тоже себя чувствует довольно спокойно, он "бравирует тем, что не подписал мирный договор с Сирией, поэтому имеет право наносить удары по террористам, которые якобы угрожают ему".

Наш президент, добавил в интервью "Правде.Ру" Андрей Кошкин, квалифицировал ракетный удар по Сирии в ночь с 13-го на 14 апреля как агрессию. При этом сирийские ПВО показали свою эффективность, уничтожив 70 из 100 пущенных коалицией ракет. Несомненно, можно считать агрессией и удар Израиля по сирийской базе Т-4, где погибли люди, отметил в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" политолог.

По его словам, "модифицированный комплекс ЗРК С-300 ("Фаворит") в состоянии поражать все носители, в том числе ракеты, то есть позволяет нейтрализовать любую воздушную агрессию". По мнению эксперта "Правды.Ру", заявление минобороны о поставках С-300 Сирии — "это хороший рычаг, который заставляет агрессивные государства, такие как Израиль, посадить за стол переговоров, а Дамаску дает весомые аргументы, для того чтобы на равных договариваться о мирном сосуществовании".

"Ситуация внушает оптимизм, потому что она переводит вооруженное противостояние в плоскость дипломатических переговоров. Сегодня праздник торжества разума над беспределом, и все это лишь благодаря системам С-300 и умелым действиям нашего государства и Минобороны Российской Федерации. Лишь только этого заявления было достаточно, чтобы все присели на Ближнем Востоке", — сделал вывод в интервью "Правде.Ру" Андрей Кошкин.

Заметим, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на брифинге в Пекине, что вопрос о поставках зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 "Фаворит" в Сирию еще не решен. Однако посол Сирии в России Рияд Хаддад сказал, что ЗРК С-300 уже месяц как находятся в его стране.

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Темы С-300 ПРО Сирия Израиль война в Сирии Андрей Кошкин ракетный комплекс
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