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Источник Правда.Ру

Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"

Мир » Азия » Ближний Восток

Израильские военные косвенно признали, что удар по сирийской базе "Тийфор" в провинции Хомс нанесен именно ими. 

Израильский генерал раскрыл тайну удара по

Экс-командующий ВВС Израиля Эйтан Бен-Элияху пояснил, что Вашингтон не имел резона скрывать факт атаки, а также имел слишком мало времени для подготовки удара.

В своем интервью газете "Маарив" генерал заявил, что у него нет сомнений в связи "между этой атакой и использованием отравляющих веществ в городе Дума".

По его словам, Израиль стремится не допустить концентрации иранских сил в этом районе.  При этом на авиабазе находится иранский пункт управления беспилотниками.

Отмечается, что подобный удар по сирийской авиабазе способны были нанести только США и Израиль, однако у Вашингтона "не было никакого резона скрывать факт ракетной атаки". Кроме того, считает Бен-Элияху, у Пентагона было слишком мало времени для подготовки к такому нападению.

Напомним, как сообщили в российском министерстве обороны, "9 апреля в период с 03.25 по 03.53 мск два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тийфор". 

Отмечается, что три ракеты, по данным российских военных, "достигли западной части аэродрома". В результате атаки погибли 14 человек, сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По словам главы организации Рами Абдуррахмана, в числе погибших есть иранцы. До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны Сирии сбили восемь ракет противника при ракетном обстреле авиабазы "Тийфор" (Т-4) правительственных ВВС. 

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