КНДР устроит публичное закрытие ядерного полигона

КНДР в мае закроет ядерный полигон Пхунгери. Процесс демонтажа будет публичным, сообщает Yonhap News Agency.
Новость прозвучала на брифинге пресс-секретаря президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Сеуле. Договоренность о закрытии была достигнута лидерами двух стран в ходе саммита 27 апреля. В перспективе — полное разоружение полуострова.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Китае положительно отнеслись к заявлению лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении ракетных испытаний и закрытии ядерного полигона на севере страны. Об этом заявило МИД КНР.
"Решение КНДР поможет постепенно улучшать ситуацию на Корейском полуострове. Китай приветствует это",- говорится в заявлении. На пленарном заседании комитета Трудовой партии Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян остановит ядерные испытания и пуски баллистических межконтинентальных ракет с 21 апреля.
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