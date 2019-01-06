Си Цзиньпин приказал армии готовится к войне

5 января председатель Китайской Республики Си Цзиньпин обратился к военным, и призвал их проводить усиленную подготовку к активным боевым действиям. Китайский лидер призвал военные соединения повышать боевую мощь, командный дух, разрабатывать новое вооружение, а также проводить учения в максимально реальных условиях.

"Сегодня Китай сталкивается с внешними вызовами и возрастающими рисками. Наши вооруженные силы должны быть готовы к защите интересов Китая и безопасности государственных границ", - заявил китайский лидер на встрече с военначальниками.

"Грядут изменения, которым не было равных последние 100 лет. У Китая есть реальные преимущества на мировой арене, и мы должны ими воспользоваться, чтобы еще больше укрепить позиции нашего государства", - подчеркнул Си Цзиньпин.