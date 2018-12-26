Ким Чен Ын начал распродавать золотой запас страны

Корейская Народная Демократическая Республика начала распродавать свои запасы золота. Примечательно, что покупателем драгоценных металлов выступает Китайская народная республика.

Об этом сообщают южнокорейские средства массовой информации.

Авторы материала отмечают, что КНДР удалось накопить порядка двух тысяч тонн драгметалла. Стоимость двух тысяч тонн золота составляет около 8 миллиардов долларов. Начала продавать его Северная Корея, указывают СМИ Кореи Южной, пару месяцев тому назад. Это, уверены журналисты, свидетельствует о крайне плачевном состоянии экономики в КНДР.

Любопытно, что с момента начала правления Ким Чен Ына — национального лидера Северной Кореи — Корейская Народная Демократическая Республика никогда не продавала свое золото. Дело в том, что против этого выступал сам Ким Ир Сен — основатель государства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Северная Корея закупает своим политикам люксовые дорогие товары из Китая. Например, роскошные автомобили, новые музыкальные инструменты, элитные часы или же редкие меха.

Также "Правда.Ру" писала о том, что совсем недавно в Южной Корее заявили о пропаже Ким Чен Ына. Уже несколько недель кряду, волновался Сеул, лидер Северной Кореи не появлялся на публике.

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