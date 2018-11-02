Россиянин, задолжавший полмиллиарда долларов, объяснил бегство в Израиль антисемитизмом в РФ

Гражданин Российской Федерации якобы задолжал российским банкам порядка 500 миллионов долларов и сбежал от долгов в Израиль.
Об этом пишет израильское издание "Гаарец".
Россиянин, по словам авторов статьи, имеет в России свой большой и доходный бизнес. У него целая сеть ювелирных магазинов по всей стране и несколько магазинов duty free в аэропортах ряда российских городов. Но бизнес его, получается, успешным и прибыльным был до поры до времени — в прошлом году горе-предприниматель объявил себя банкротом, переехал в Израиль, получил там гражданство и даже сменил имя.
По версии израильского издания, бизнесмен задолжал одному только Сбербанку круглую сумму — 267 миллионов долларов. Беженца, кстати, удалось найти в Израиле лишь с помощью частного сыщика. В данный момент он проживает там.
Что любопытно, предприниматель из России заявил, что ничего никому не должен, а в Израиль сбежал из-за антисемитизма, что царит в РФ и из-за собственных религиозных соображений. Однако, предприниматель подтверждает, что его дела в России несколько застопорились из-за антироссийских западных санкций.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, украв сотни миллионов рублей, подрядчик "Роскосмоса", допущенный к государственной тайне, сбежал в Соединенные Штаты Америки.
Фото: Фото: Pravda. Ru
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