Лукашенко: Белоруссия сейчас переживает сразу 5 пандемий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страна испытывает в данный момент беспрецедентное давление за всё время независимости.

Об этом он заявил 9 июля на встрече с представителями крупнейших СМИ в Минске.

"Надо признать, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за всё время своего независимого развития. Всё сплелось в один узел", — цитирует его пресс-служба.

Белорусский лидер в ходе своего выступления насчитал пять "пандемий" в стране: непосредственно медицинскую, углеводородную, политическую, экономическую и, как следствие, информационную.

Всё это, по его словам, наложилось на предстоящие президентские выборы, запланированные в августе 2020 года, и связанные с этим политические события.

Впрочем, уж кому-кому, а Лукашенко к давлению не привыкать.

Вот, например, что рассказывала ранее "Правда.Ру"

Александру Лукашенко обещают войну

Возглавляемую Александром Лукашенко Белоруссию на Западе "последней диктатурой Европы". Называют в открытую, причем люди, занимающие самые высокие официальные должности. Эти же самые люди также открыто обещают не пожалеть сил и средствна то, чтобы диктатор лишился власти. И обещание свое стараются держать.

И белорусская оппозиция, и поддерживающие ее США и Евросоюз не устают повторять, что смена власти в Белоруссии рано или поздно произойдет, но произойдет исключительно мирным путем, так, как это было в Грузии и на Украине. Однако до сих пор Александр Лукашенко своими действиями никоим образом не напоминал ни Эдуарда Шеварднадзе, ни Леонида Кучму. Все выступления оппозиции жестко контролируется и, если власти сочтут это нужным, моментально подавляются. Так что одними только розами или апельсинами белорусского президента вряд ли проймешь. Придется придумывать другие способы.

Похоже, один из таких способов уже опробуется. 31 мая в редакции нескольких белорусских газет поступило заявление ранее неизвестной Белорусской народно-освободительной армии. Своими политическими задачами члены "армии" называют смещение Александра Лукашенко с занимаемой должности, ликвидацию политического, идеологического и пропагандистского аппаратов нынешних властей, создание правительства народного доверия, проведение свободных и независимых выборов парламента и президента. Они обратились к властям с призывом "незамедлительно вступить в переговорный процесс с представителями демократической оппозиции для выхода из существующего политического кризиса". В противном случае члены "армии" обещают с 15 июня объявить территорию Белоруссии "зоной боевых действий БНОА". Уже названы и цели — от сотрудников и структур органов власти до банков и коммуникаций, сообщает интернет-издание "Белорусские новости".

Впрочем, 15 июня "бойцы БНОА" решили не дожидаться. В последние несколько дней в нескольких восточноевропейских государствах — Белоруссии, Молдавии и Польше — поднялась чуть ли не настоящая паника из-за слухов о произошедшей на "АЭС в одной из соседних стран" аварии. Как нетрудно догадаться, АЭС находится в Чернобыле. Разумеется, никакой аварии на станции не было, но панические настроения достигли такого масштаба, что белорусские власти вынуждены были на протяжении нескольких дней публиковать официальные опровержения слухов, одновременно пытаясь выяснить, кто стоит за их распространением.

3 июня "БНОА" растиражировала заявление, в котором взяла на себя ответственность за сообщение об аварии на АЭС, сообщают "Новые известия". Подобные действия, если следовать логике "Армии", являются составной частью мер, направленных против нынешних белорусских властей.

Однако ныне действующая оппозиция считает, что и заявления "БНОА", и слухи об аварии на Чернобыльской АЭС являются провокацией белорусских спецслужб, которые таким образом хотят развязать себе руки и начать репрессии против противников Александра Лукашенко. Впрочем, с равным успехом распространение слухов можно приписать и оппозиции, которая таким образом проверяет, насколько жители Белоруссии доверяют официальной информации.

Разумеется, никакой "БНОА", скорее всего, не существует. Это либо плод фантазии политтехнологов, либо подобные заявления распространяет один человек. Или какая-то небольшая группа, в данном случае не важно. Важно другое — и здесь ситуацию в Белоруссии можно в определенной степени сравнить с российской. Стоит отметить, что любое мало-мальски громкое (или даже скандальное) заявление, направленное против действующей власти, моментально подхватывается и тиражируется. Как правило, распространители этих заявлений (если это действительно реально существующие люди) никакой серьезной политической силы из себя не представляют. Более того, у них нет никаких шансов даже в отдаленной перспективе такой силой стать. Но желание видеть сильную, хорошо организованную оппозицию нынешним и белорусским, и российским властям и на Западе, и в некоторых постсоветских государствах настолько же велико, насколько и оторвано от реальности. Можно сколь угодно долго называть Александра Лукашенко "диктатором", но этот "диктатор" неуязвим до тех пор, пока его поддерживают большинство граждан Белоруссии.