Туристы из России покинули круизный лайнер Westerdam

Семь туристов из России смогли покинуть круизный лайнер Westerdam, стоящий камбоджийском порту Сиануквиль. Все расходы на возвращение россиян домой взял на себя туристический оператор Holland America Line. Об этом рассказали представители посольства РФ в Камбодже.

Напомним, круизный лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту отправился в путешествие из Гонконга 1 февраля. В его маршрут были включены ряд японских портов, однако Япония отказала лайнеру в швартовке из-за опасений, что на борту могут находиться пассажиры, больные коронавирусом.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что лайнер Ocean Dream также был вынужден стать на карантин из-за вспышки вируса А/Н1N1.

Пассажирский лайнер Ocean Dream с 759 туристами и 400 членами экипажа был вынужден прервать круиз по Карибскому морю и встать на якорь у берегов венесуэльского острова Маргарита. Судно поставлено на 10-дневный карантин из-за того, что три члена экипажа заболели новым гриппом. Если в течение этого срока на лайнере не будет отмечено новых случаев заражения вирусом А/Н1N1, то пассажирам разрешат сойти на берег.

Дальнейшая судьба круиза по Карибскому морю остается под вопросом. Во время остановки на острове Кюрасао у 14 членов экипажа в связи с подозрением на грипп были взяты анализы, которые подтвердили наличие вируса А/Н1N1 у трех человек. Когда подтвердился диагноз, лайнер подходил к берегам Гренады и Барбадоса, власти которых, получив от капитана информацию об опасном заболевании, запретили остановку на этих островах. Ocean Dream был вынужден вернуться к острову Маргарита, где ранее на его борт поднялись венесуэльские и иностранные туристы. Испанские граждане сели на судно на острове Аруба, откуда и начинался круиз.