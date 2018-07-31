В США рассказали об уникальном опыте России в Сирии

Сирийский конфликт стал отличной школой для российских военных. Таково мнение старшего научного сотрудника американского Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана.

Фото: mil.ru

Он назвал произошедшее "бесценным испытательным полигоном" для Москвы, отметив ротации, особенно в старшем офицерском составе.

Task and Purpose, цитируя эксперта, пишет, что столкновения на сирийской территории — "хорошая война", она предназначена для регулярных тренировок военнослужащих РФ.

Назвал спикер и главный урок, полученный на этих "тренировках", — необходима тесная координация ВВС с сухопутными частями. Кофман полагает, что за время конфликта российские воска стали чаще "интегрировать воздушные силы с наземными в режиме реального времени".

Кроме того, оружие Москвы прошло проверку в реальных условиях, были обнаружены недостатки, которые после устранили. Лучше стал работать и разведывательный комплекс.

По мнению эксперта, Кремль полагает, что проходящая кампания важна и с позиций взаимодействия с Белым домом.

В этом контексте важно напомнить позицию РФ: президент страны Владимир Путин подчеркивал, что Сирия — это не полигон для тренировок, но именно благодаря сражениям удалось усовершенствовать ракетное оружие. Зимой главой комитета Госдумы по обороне Владимиром Шамановым было объявлено: через сирийские операции прошли 48 000 военнослужащих РФ.

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