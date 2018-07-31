Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В США рассказали об уникальном опыте России в Сирии

Мир

Сирийский конфликт стал отличной школой для российских военных. Таково мнение старшего научного сотрудника американского Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана.

В США рассказали об уникальном опыте России в Сирии. 390285.jpeg
Фото: mil.ru

Он назвал произошедшее "бесценным испытательным полигоном" для Москвы, отметив ротации, особенно в старшем офицерском составе.

Task and Purpose, цитируя эксперта, пишет, что столкновения на сирийской территории — "хорошая война", она предназначена для регулярных тренировок военнослужащих РФ.

Назвал спикер и главный урок, полученный на этих "тренировках", — необходима тесная координация ВВС с сухопутными частями. Кофман полагает, что за время конфликта российские воска стали чаще "интегрировать воздушные силы с наземными в режиме реального времени".

Кроме того, оружие Москвы прошло проверку в реальных условиях, были обнаружены недостатки, которые после устранили. Лучше стал работать и разведывательный комплекс.

По мнению эксперта, Кремль полагает, что проходящая кампания важна и с позиций взаимодействия с Белым домом.

В этом контексте важно напомнить позицию РФ: президент страны Владимир Путин подчеркивал, что Сирия — это не полигон для тренировок, но именно благодаря сражениям удалось усовершенствовать ракетное оружие. Зимой главой комитета Госдумы по обороне Владимиром Шамановым было объявлено: через сирийские операции прошли 48 000 военнослужащих РФ.

Читайте также:

Россия и США могут столкнуться напрямую не только в Сирии

В Иране сочли позором переговоры с США В Иране сочли позором переговоры с США

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Россия "закроет" небо Сирии
Темы сирия война в сирии российская армия в сирии
Обсудить
Актуальная аналитика
Правительство
Почему Сергей Лавров прикинулся Господом Богом
Украина
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Министерство обороны
Москва знает о планах США и НАТО атаковать Россию
Новости Все >
Балакин зарегистрирован кандидатом в мэры Москвы﻿
Кувейт одобрил идею США об "арабском НАТО"
Только 2% американских инвесторов владеют биткоинами
В США рассказали об уникальном опыте России в Сирии
Ученые предупредили о вирусе - угрозе существованию человечества
CNN заявил об экономической атаке России на США
Финны придумали, за что еще можно наказать Россию
Пятую часть элитных квартир покупают в Хамовниках﻿
В Иране сочли позором переговоры с США
Трамп отказался считать "сговор с Россией" преступлением
Читательский топ
Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам
Россия решила навести порядок в Белоруссии и закрывает границу
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
Москва знает о планах США и НАТО атаковать Россию
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам

Не расплатившись до конца с собственным внешним долгом, Российская Федерация прощает долги всем остальным.

Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам
Россия решила навести порядок в Белоруссии и закрывает границу
Белоруссия
Россия решила навести порядок в Белоруссии и закрывает границу
США и Канада
Американские сенаторы разослали письма-предупреждения "распоясавшимся" странам
Здоровье
Ученые выяснили, какой продукт наиболее вреден для сердца
Общество
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста

Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.

По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
Прибалтика
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
Общество
Итог пенсионных митингов: сегодня "пшик", осенью - бунт?
Украина
Европа умоляет Украину взяться за ум
Общество
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста

Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.

По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
В Китае начали запрещать похороны и отнимать гробы
Мир
В Китае начали запрещать похороны и отнимать гробы
Мир
ОБСЕ решилось на поездку в Крым. Но через Киев
Кошелек
Пенсионная реформа: самоедство за счет "недожитков"
Любовь Степушова Почему Сергей Лавров прикинулся Господом Богом Любовь Степушова Руслан Веснянко "Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг Руслан Веснянко Василий Амирджанов Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул Василий Амирджанов
Комментарии
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам
Финны придумали, за что еще можно наказать Россию
Москва знает о планах США и НАТО атаковать Россию
Без "Армат": почему российскую армию оставляют без новейших танков
Без "Армат": почему российскую армию оставляют без новейших танков
Китайские СМИ: "гиперзвук" не даст России преимуществ
Россиян в далекой глуши подсадят на просмотр ТВ
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Единороссы предложили разорять россиян за неофициальный бизнес
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Почему Сергей Лавров прикинулся Господом Богом
Финны придумали, за что еще можно наказать Россию
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Как Москва ударит по ЕС за новые санкции по Крыму
Финны придумали, за что еще можно наказать Россию
Слон и моська: как Россия лает на США, но даже не укусит
СМИ: Лукашенко исцелился от "инсульта" бульбой
Как Москва ударит по ЕС за новые санкции по Крыму
Рассекречен сирийский поход "тяжелого котонесущего крейсера"
Евросоюз
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России

Президент Франции скептически отнесся к диалогу Брюсселя с Вашингтоном. И это охладило поток восторженных комментариев по поводу встречи Трампа с Юнкером.

Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Евросоюз
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Кто и почему ревнует Анкару к Москве
Мир
Кто и почему ревнует Анкару к Москве
Бунт в Армении: вот он был, и всё?..
Новости Армении
Бунт в Армении: вот он был, и всё?..
Греция в огне. И на грани революции?
Евросоюз
Греция в огне. И на грани революции?
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
США и Канада
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
Куда ведет новый африканский курс России
Новости Африки
Куда ведет новый африканский курс России
Трамп переживает, что русские его не хотят
США и Канада
Трамп переживает, что русские его не хотят
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
События недели
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Евросоюз
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался