Global Times: привычка США ломать страны сломалась на России

США за все время своей истории пытались изменить другие государства в своих интересах.

Фото: flickr.com/The U.S. Army

Об этом пишет в своей статье для Global Times профессор пекинского Института международных отношений Ли Хейдонг. По его словам, иногда такие попытки оказывались удачными, как в случае Японии и Германии.

При этом в последнее время "твёрдая решимость" американцев силой подстроить под себя мир всё чаще оказывается провальной. Последний эпизод - это победа религиозного деятеля Муктады ас-Садра и его коалиции "Саирун" на выборах в Ираке.

Именно там США убили миллионы людей, чтобы добиться проамериканского правительства у власти. Тем не менее, там сейчас правят бал проиранские силы, хотя исторически Соединённые Штаты обладали огромной возможностью перестраивать регион или страну.

В свое время Вашингтон потеснил Францию, Россию, Испанию и Великобританию, создав базу для того, чтобы стать ведущей мировой державой. В XX веке США в основном применяли свою способность в Латинской Америке, Японии и Европе.

США изменили традиционное поведение стран Европы и помогли привнести демократию на континент. В процессе Вашингтон попытался перестроить Россию, некоторые государства Ближнего Востока и Северной Африки, но «потерпел фиаско».

При этом США склонны демонизировать идеологических противников и «фанатично относятся к силе», пишет профессор. Но военное могущество страны обычно имеет деструктивные, а не конструктивные последствия. Ослабление или даже уничтожение правящих режимов создаёт почву для мятежей, свидетельством чему служат Ирак, Ливия и Сирия.

"Несмотря на твёрдую решимость изменить другие страны, практикуемый США метод оказывается неэффективным. И чаще всего он приводит к конфликтам, а не к долгосрочной стабильности и миру", - отметил эксперт.

Американский сенатор, республиканец Рэнд Пол обратился к властям страны с призывом прекратить политику "смены режимов", от которой "становится только хуже".

Пол на заседании комитета, где должно пройти голосование по кандидатуре Майка Помпео на пост госсекретаря США, сообщил, что "если мы хотим меньше воевать, то мы должны прийти к пониманию, что смена режимов не работает, что от смены режимов часто становится только хуже".

Он вспомнил о ситуации в Ираке и Ливии, военное вмешательство в дела которых "не сделало Америку более защищенной"

Читайте больше:

Сенатор США: хватит крушить страны силой и майданами!