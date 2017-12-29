Турецкие спецслужбы подозревают патриарха Константинопольского Варфоломея в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом и ЦРУ. Греческий журнал "Эпикера", сообщивший об этом, отметил расширение "срежиссированных нападок" на патриарха.
Как отмечает издание, СМИ Турции начали "грязную игру", дабы приплести Варфоломея к попытке государственного переворота в июле 2016 года. Турецкие власти считают причастной к перевороту организацию Гюлена FETO, хотя сам проповедник категорически отвергает эти обвинения.
По сообщениям турецкой прессы, якобы представители американских спецслужб предупредили Варфоломея о готовящемся перевороте. В результате всего за три часа до начала событий патриарх Константинопольский покинул страну в неизвестном направлении. Позднее выяснилось, что он находится в Словакии, сообщает РИА "Новости".
В статье греческого журнала говорится, что президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган подозревает Варфоломея в дружеских связях с Гюленом. А агенты Национальной разведывательной организации Турции MIT ведут постоянную слежку как за самим Варфоломеем, так и за его окружением по всему миру, и особенно в США. Сообщается также, что об этом Константинопольского патриарха предупреждали представители американских секретных служб и служб "еще одной страны".
По мнению греческих журналистов, если турецкие власти "сочтут "необходимой" угрозу жизни патриарха Варфоломея, ей будет угроза". "Ничто не остановит тех, кто чувствует себя могущественным", — говорится в статье.
Подчеркивается также, что несмотря на угрозы радикальных исламистов, власти Турции уменьшили охрану резиденции патриарха Константинопольского.
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