Страны Восточной Европы никак не помогут усилению блока НАТО. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.
По словам аналитика, "в свое время мы с этими странами намучились в составе организации Восточного договора. У них по каждому вопросу было свое мнение. Особенно это касалось Румынии, Польши и Венгрии. Подобная рыхлая структура НАТО не усиливает".
Напомним, Варшавский договор (официально - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) был подписан 14 мая 1955 г. в столице Польши Варшаве. Он означал создание военного союза социалистических государств в Европе - Организации Варшавского договора (ОВД). В него вошли Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия.
Он прекратил свое существование 25 февраля 1991 года. Через десять лет после этого страны Восточной Европы вступили в НАТО.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа готова взять на себя большую ответственность и обеспечить безопасность в регионе. При этом ранее европейские политики уже говорили о том, что НАТО необходимо найти замену. После того, как президент США Дональд Трамп назвал НАТО важной, однако "устаревшей" организацией, лидер левых Германии Сара Вагенкнехт заявила, что НАТО следует упразднить и создать новый союз вместе с Россией.
Также Меркель заявила, что Европа должна сохранить открытость миру.
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