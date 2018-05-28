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Источник Правда.Ру

СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину

Мир

Китайские эксперты заявили о том, что пока страна не имеет на вооружении межконтинентальных стратегических бомбардировщиков, поэтому вопрос оснащения остается открытым.

СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину. 387354.jpeg
wiki.org

Сегодня на вооружении ВВС Китайской Народной Республики находятся стратегические бомбардировщики Xian H-6К (вариант Ту-16), предназначенные для доставки ядерных боеприпасов. Но до сих пор в Китае жалеют о сорвавшейся сделке по Ту-160.

Издание Бэйцзин шибао пишет, что в конце прошлого века Китай почти смог приобрести стратегические бомбардировщики Ту-160, однако сделка была сорвана США и Россией. 

Журналисты напоминают, что после того, как распался Советский Союз, Украина унаследовала 19 новых стратегических бомбардировщиков Ту-160, но, не имея возможности их эксплуатировать, намеревалась их продать.  

При этом Россия не желала, чтобы такая "могучая держава заполучила их", отмечают эксперты. В 1999 году Украине пришлось вернуть восемь стратегических бомбардировщиков Ту-160, чтобы расквитаться с долгами за российский газ.

А США и ЕС подписали соглашение с новым украинским правительством об уничтожении стратегического оружия, которое досталось Украине от Советского Союза. США для этого предоставило Украине 15 миллионов долларов. В результате всего этого Китаю не удалось купить ни одного бомбардировщика Ту-160.

В итоге Китай самостоятельно подготовил хорошую базу для строительства новых межконтинентальных стратегических бомбардировщиков, которые укомплектованы ядерным и обычным оружием, пишут эксперты. Но Ту-160 в этом плане могли бы укрепить обороноспособность страны гораздо раньше, проще и дешевле.

"Правда.Ру" ранее сообщила, что в 2016 году Москва намеревалась поставить Пекину партию истребителей Су-35 в той же модификации, что и для российских ВКС. Соответственно, приборы будут отображать информацию на русском языке.

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Темы Ту-160 китай самолет
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