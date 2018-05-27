Миграционная политика "вытолкнула" на улицы 25 тысяч немцев

Жители Германии бунтуют из-за миграционной политики и "исламизации" страны. На улицы Берлина вышли около 25 тысяч немцев, приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung данные полиции.

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По сведениям издания, один из маршей, собравший около пяти тысяч, проводит правая партия "Альтернатива для Германии". Люди требуют пересмотреть миграционную политику и прекратить "исламизацию" государства.

Однако четыре раза больше участников собрались для того, чтобы обвинить "Альтернативу для Германии" в нетерпимости к людям другой расы. Пикеты состоялись в разных округах Берлина, в том числе и перед зданием рейхстага.

Инцидент — отклик людей на жалобу в конституционный суд, что подала "Альтернатива для Германии" на Ангелу Меркель. Жалобщики полагают, что во время формирования миграционной политики нарушилось законное право бундестага обсуждать, а также решать вопрос. По этой причине партия считает необходимым перепроверить принятое канцлером решение "открыть двери" в страну. Инициатива вступила в силу в 2015 году.

Тема миграции одна из острых в стране, в том числе она звучала на предвыборных дебатах в 2017, а также по время формирования правительства. Руководители "Альтернативы для Германии" сулили пересмотреть решение Меркель и "закрыть двери" в ФРГ.