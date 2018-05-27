Миграционная политика "вытолкнула" на улицы 25 тысяч немцев

Жители Германии бунтуют из-за миграционной политики и "исламизации" страны. На улицы Берлина вышли около 25 тысяч немцев, приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung данные полиции.
По сведениям издания, один из маршей, собравший около пяти тысяч, проводит правая партия "Альтернатива для Германии". Люди требуют пересмотреть миграционную политику и прекратить "исламизацию" государства.
Однако четыре раза больше участников собрались для того, чтобы обвинить "Альтернативу для Германии" в нетерпимости к людям другой расы. Пикеты состоялись в разных округах Берлина, в том числе и перед зданием рейхстага.
Инцидент — отклик людей на жалобу в конституционный суд, что подала "Альтернатива для Германии" на Ангелу Меркель. Жалобщики полагают, что во время формирования миграционной политики нарушилось законное право бундестага обсуждать, а также решать вопрос. По этой причине партия считает необходимым перепроверить принятое канцлером решение "открыть двери" в страну. Инициатива вступила в силу в 2015 году.
Тема миграции одна из острых в стране, в том числе она звучала на предвыборных дебатах в 2017, а также по время формирования правительства. Руководители "Альтернативы для Германии" сулили пересмотреть решение Меркель и "закрыть двери" в ФРГ.
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