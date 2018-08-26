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Источник Правда.Ру

Маккейн запретил Трампу, Обаме и Бушу хоронить его

Мир

Американского лидера Дональда Трампа не хотят видеть на похоронах скончавшегося сенатора Джона Маккейна. Такова воля родных покойного, отмечает CNN, ссылаясь на двух друзей семьи усопшего.

Маккейн запретил Трампу, Обаме и Бушу хоронить его. 391237.jpeg

Стоит отметить, что смертельно больной сенатор весь прошлый год вместе с родными готовился к предстоящей церемонии. В этом контексте члены семьи много раз говорили, что Трамп там будет нежеланным гостем. CNN поясняют, их источники подтвердили, позиция родны не изменилась.

Предшественников Трампа на посту — Барака Обаму и Джорджа Буша-младшего — ждут на церемонии. Им даже предложено сказать слово. Кроме того, известно, что Маккейн был не против посещения похорон вице-президентом Майком Пенсом.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Трамп выразил соболезнования близким Маккейна. В твиттер он написал: "Наши сердца и молитвы с тобой!"

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Темы Джон Маккейн похороны Маккейна Трамп на похоронах Маккейна
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