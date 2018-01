Война через 2 минуты: часы Судного дня показали ядерную полночь

25 января в Вашингтоне прошел тематический брифинг, посвященный переводу стрелок часов Судного дня, показывающих степень опасности ядерной войны.

По решению участников брфинга, стрелки были перемещены на 30 секунд вперед.Таким образом, эксперты посчитали, что до апокалипсиса осталось всего 120 секунд.

Таким образом, на сегодняшний день стрелки часов показывают 23:58. Ученые также заявили, что ситуация с ядерным оружием на Земле очень близка к трагическим событиям, а испытания, которые проводит Корейской Народно-Демократическая Республика несут опасность для всего мира.

Часы как проект показывают оценочную возможность глобальной ядерной катастрофы - чем ближе стрелки к полуночи, тем больше вероятность того, что катастрофа случится.

По данным "The Bulletin of the Atomic Scientists", подобная оценка связана с ростом напряжённости в мире, обеспокоенностью проведения ядерных испытаний Северной Кореей, а так же проблемой климатических изменений.

"Это наша оценка прогресса, вернее, - его отсутствия, в управлении опасными для человечества технологиями", - отметили эксперты.

Напомним о том, что так близко к ядерной полночи стрелки были только в 1953 году: тогда СССР и США впервые провели испытания термоядерных бомб с разницей во времени в 9 месяцев. Всего за 71-летний период существования "часов" до сего дня стрелки переводились 22 раза.

Сегодня именно риторика представителей КНДР и США и провокационные действия двух стран повысили вероятность того, что ядерная война может начаться случайно или по ошибке.

Участники брифинга в США пришли к выводу, что Москва и Вашингтон должны согласовать меры, чтобы предотвратить военные инциденты у границ блока НАТО, говорится в сообщении.