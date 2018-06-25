"В конце 1990-х в прессе появлялась информация с ссылкой на генерал-полковника Негина о том, что группа академика Сахарова предлагала Хрущёву сделать корабль с кобальтовой обшивкой, содержащий большое количество дейтерия рядом с атомной бомбой. При подрыве у восточного побережья Америки радиоактивные осадки выпали бы на территории США",- цитируют в соцсетях.

"Сахаров предлагал многое - от "слойки" и 24 метровой суперторпеды Т-15, до этого вот кобальтового корабля и "Царь-Бомбы" не помещавшейся в бомболюк", - пишут комментаторы.

"Новый дрон представляет собой серьезную стратегическую угрозу для портов и гаваней США. Этот аппарат революционный. Он должен оснащаться ядерной боеголовкой мегатонного класса - крупнейшего из существующих ядерных вооружений",- пишет СМИ.

"Мы внимательно следим за развитием российских подводных технологий, но не станем это комментировать",- уже отвертелся Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис. "Статус-6"- это самая безответственная программа по созданию ядерного оружия, которую придумала путинская Россия. Они же могут этим нас всех убить и смыть!",- цитирует WFB бывшего сотрудника Минобороны США Марка Шнайдера.

"Напомним, "Статус-6" представляет собой стопроцентно роботизированную, самую быструю в мире глубоководную АПЛ миниатюрных размеров и с инновационнымистелс-технологиями. Основным поражающим фактором«царь-торпеды»является массивное ядерное загрязнение побережья с целью невозможности ведения там хозяйственной деятельности и проживания",- сообщает портал Deffence.ru.

Пресса также напоминает, что еще в конце 2015 года на совещании у президента России в сюжеты российских телеканалов попали страницы презентации, посвященной океанской многоцелевой системе "Статус-6". Тогда российские и мировые СМИ, соцсети обсуждали - специально ли ТВ показало для аналитиков США и НАТО новое "супероружие" или это действительно случайное ЧП.

19 ноября 2015 года ЦРУ подтвердило существование системы "Статус-6" с мощностью заряда до 10 мегатонн с основной целью поражения баз ВМФ и прибрежных городов США, а саму "утечку" назвало вариантом публичного предупреждения США на развёртывание ПРО.

"Общие комментарии американских экспертов сводятся к тому, что Москва дала понять Вашингтону, что нарушение через ПРО базового принципа ядерного сдерживания, как гарантированного взаимного уничтожения, неприемлемо. И если это необходимо, то баланс будет восстановлен созданием ещё более больших рисков для США от ПРО, нежели чем ПРО не было бы",- сообщает пресса.

Как пишется в "Википедии", эксперты "дают оценки многоцелевых аппаратов как «Статус-6» иначе, чем просто носителей «кобальтовой бомбы» для смывание в океан городов США - подводные дроны как "Статус-6" позволяют вести боевые и разведывательные действия АПЛ "Хабаровск" и "Белгород" дистанционно без соприкосновения с противником".

По их мнению "Статус-6" может использоваться в качестве истребителя подводных лодок или даже охотника за целым ордером авианосца.