Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

США и Китай схлестнулись в Черногории

Мир

Черногория взяла кредит в размере 809 миллионов евро, чтобы финансировать строительство автомагистрали, соединяющей прибрежный порт Бар с приграничным городом Боджаре, сообщает Reuters.

США и Китай схлестнулись в Черногории. 389991.jpeg
Фото: www.zerohedge.com

Это произошло вопреки прогнозам, что стране будет трудно вернуть деньги, так как проект, реализуемый Китаем, скорее всего не будет прибыльным.

Намерение Reuters, полагает ZeroHedge, заключается в том, чтобы общественность узнала о расширении влияния Китая в Европу через Балканы. Кроме того, это способ провести параллель меж Черногорией и Шри-Ланкой, последняя воспринимается как пойманная в так называемую "китайскую ловушку долга". Это произошло после того, как государство взяло кредит.

Кроме того, источники утверждают, что черногорский лидер Мило Джуканович славится коррупционностью. Никого бы не удивило, что он и его соратники решили обогатиться на этом проекте.

Это может объяснить, почему Джуканович согласился на строительство, несмотря на высокие риски, которые могут оставить этого члена НАТО экономически зависимым от Китая.

Как ни странно, любые американо-китайские споры по поводу Черногории могли бы "подпитать" новую холодную войну, в результате Вашингтон отвернулся бы от своего "представителя" и стал бы работать против Джукановича, в то время как Пекин укреплял бы его.

Такой сценарий не был бы совершенно беспрецедентным, поскольку что-то очень похожее происходит в настоящее время в геополитически важной стране Руанде с президентом Кагаме. Долгое время он считался одним из самых главных союзников США, но быстро переметнулся к Китаю. Вашингтон вскоре начал критиковать его жестокие методы руководства.

Читайте также:

США и Китай начали торговую войну на уничтожение

Амазонка: обнаружен 50-лений мужчина неизвестного науке племени Амазонка: обнаружен 50-лений мужчина неизвестного науке племени

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы СШИ и Китай Черногория Мило Джуканович
Обсудить
Актуальная аналитика
События недели
США vs РФ: Трамп пугает Москву "звездными войнами"
Украина
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Личность в культуре
Иосиф Гольдман: пророк, живущий у моря
Читательский топ
Бунт туркменов против президента и цен жестко подавлен
Трамп приказал перекрасить "борт №1" в цвета флага России
Субпродукты уберегут от многих болезней
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Новости Все >
США и Китай схлестнулись в Черногории
Сенсация: обнаружены чудовищные памятники праотцов цивилизации майя
Амазонка: обнаружен 50-летний мужчина неизвестного науке племени
Друг России Нетаньяху эвакуирует "Белые каски" из Сирии
"Нет черным лесорубам": с Украины в ЕС вывезено 660 тыс тонн древесины
Вводится налог на водопроводную воду. Пока в США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Бывший СССР
Бунт туркменов против президента и цен жестко подавлен

Стражи правопорядка Ашхабада подавили бунт, начавшийся из-за выросших цен на мясо.

Бунт туркменов против президента и цен жестко подавлен
Трамп приказал перекрасить "борт №1" в цвета флага России
США и Канада
Трамп приказал перекрасить "борт №1" в цвета флага России
Здоровье
Субпродукты уберегут от многих болезней
ФСБ
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Наука и техника
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"

В Штатах считают, что бояться его ни в коем случае не стоит – оно, заявили там, не представляет никакой опасности.

Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Киев обвинил боксера Усика в предательстве Незалежной
Украина
Киев обвинил боксера Усика в предательстве Незалежной
Ближний Восток
Дожили: судьи Ливана (!) признали однополую связь законной
Новости Армении
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Здоровье
"Пипл же "хавает": чем ушлые производители травят россиян

Пальмовое масло получают из плодов пальмы масличной. Оно доступно и дешево для производителей, но его употребление может дорого обойтись россиянам.

"Пипл же "хавает": чем ушлые производители травят россиян
Опровергнуты все аргументы сторонников пенсионной реформы
Кошелек
Опровергнуты все аргументы сторонников пенсионной реформы
Украина
Флот НАТО вошел в порт Одессы, как домой
Общество
Николай Дроздов призвал лечить живодеров истовым православием
Антон Куликов Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма Антон Куликов Инна Шейхатович Иосиф Гольдман: пророк, живущий у моря Инна Шейхатович Любовь Степушова Письмо хуситов к Путину: совместный план или нищебродство? Любовь Степушова
Комментарии
eBay защитит авторские права
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
ООН призвала Израиль освободить 440 детей из тюрем
ООН призвала Израиль освободить 440 детей из тюрем
Трамп приказал перекрасить "борт №1" в цвета флага России
Новый приказ минобороны ставит в тупик
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Как торговая война Трампа отражается на экономике США
Киев обвинил боксера Усика в предательстве Незалежной
Письмо хуситов к Путину: совместный план или нищебродство?
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
Новейшая "Праща Давида" не помогла против старых советских ракет
Касьянов одобрил ликвидацию русских школ в Латвии
Друг России Нетаньяху эвакуирует "белые каски" из Сирии
Касьянов одобрил ликвидацию русских школ в Латвии
Китайский слон затопчет Россию?
США и Канада
Путин нравится Трампу искренностью

Зачем Трамп так "подставился" на встрече в Хельсинки? За что его на самом деле ругают на родине? Почему на него ополчились все политические силы его страны? Как будут развиваться отношения России и США в дальнейшем? На эти и другие вопросы в видеостудии "Правды.Ру" ответил телеведущий и писатель Роман Бабаян.

Путин нравится Трампу искренностью
Почти Gulag: почему страшно экс-послу Макфолу
Северная Америка
Почти Gulag: почему страшно экс-послу Макфолу
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Новости Армении
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
США и Канада
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
Нетаньяху не хватает хлора
Мир
Нетаньяху не хватает хлора
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Европа
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Ближний Восток
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Украина
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Китайский слон затопчет Россию?
Дальний Восток
Китайский слон затопчет Россию?
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
США и Канада
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался