США и Китай схлестнулись в Черногории

Черногория взяла кредит в размере 809 миллионов евро, чтобы финансировать строительство автомагистрали, соединяющей прибрежный порт Бар с приграничным городом Боджаре, сообщает Reuters.

Фото: www.zerohedge.com

Это произошло вопреки прогнозам, что стране будет трудно вернуть деньги, так как проект, реализуемый Китаем, скорее всего не будет прибыльным.

Намерение Reuters, полагает ZeroHedge, заключается в том, чтобы общественность узнала о расширении влияния Китая в Европу через Балканы. Кроме того, это способ провести параллель меж Черногорией и Шри-Ланкой, последняя воспринимается как пойманная в так называемую "китайскую ловушку долга". Это произошло после того, как государство взяло кредит.

Кроме того, источники утверждают, что черногорский лидер Мило Джуканович славится коррупционностью. Никого бы не удивило, что он и его соратники решили обогатиться на этом проекте.

Это может объяснить, почему Джуканович согласился на строительство, несмотря на высокие риски, которые могут оставить этого члена НАТО экономически зависимым от Китая.

Как ни странно, любые американо-китайские споры по поводу Черногории могли бы "подпитать" новую холодную войну, в результате Вашингтон отвернулся бы от своего "представителя" и стал бы работать против Джукановича, в то время как Пекин укреплял бы его.

Такой сценарий не был бы совершенно беспрецедентным, поскольку что-то очень похожее происходит в настоящее время в геополитически важной стране Руанде с президентом Кагаме. Долгое время он считался одним из самых главных союзников США, но быстро переметнулся к Китаю. Вашингтон вскоре начал критиковать его жестокие методы руководства.

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